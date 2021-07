Jak poskytnout první pomoc u vody. Tonoucího zachraňujte raději z břehu

Topit se může začít i zkušený plavec. Zdaleka ne vždy je totiž příčinou přecenění sil nebo nedostatečné plavecké schopnosti. Plavce může ve vodě postihnout infarkt, mrtvice či epileptický záchvat, může dostat křeč, může ho bodnout vosa nebo požahat medúza, dokonce se stávají i srážky s lodí. Ostatně třeba během vodáckých dovolených není o převrácené lodě nouze, a i když většinou příhoda skončí jen lovením věcí a pádel, může se stát neštěstí. Ve vodě se zkrátka může stát téměř cokoliv a k tonutí stačí opravdu málo.

Každý tonoucí patří do nemocnice, i když neztratil vědomí. Zabalte ho, aby neprochladl a zavolejte mu sanitku.

„Záchranáři vždy upozorňují, že pomoc tonoucímu je zrádná a v první řadě je potřeba myslet na vlastní bezpečnost – to ostatně platí při poskytování první pomoci obecně vždy,“ upozorňuje mluvčí pražské záchranky Jana Poštová. Zvažte proto nejdřív všechna rizika, rozhlédněte se pořádně, jak situace vypadá: je blízko jez? Je ve vodě silný proud? Jak daleko je tonoucí od břehu?

Tonoucího zachvátí panika

Kdo se topí, začne dřív nebo později (zcela pochopitelně) panikařit a snaží se dostat k jakémukoliv plovoucímu předmětu, kterého by se mohl zachytit. Začne rychle dýchat a dělá prudké pohyby, aby se udržel nad hladinou. To se ale nedaří, což paniku ještě zesiluje.

Málokdy uslyšíte někoho volat o pomoc, protože tonoucí se snaží především udržet nad vodou. Postupně na hladině tzv. pumpuje – chvíli je na hladině, chvíli pod ní. Začne polykat a následně i vdechovat vodu. Poté se přidají křeče, podchlazení, dušení a brzy jej opustí síly a zmizí pod hladinou. Pokud je tonoucí v bezvědomí, nějakou dobu ho může voda nadnášet na hladině, ale brzy také zmizí pod ní.

Zachraňujte pokud možno ze břehu

Z tohoto popisu plyne hlavní věc – tonoucí udělá cokoliv, aby se zachránil. „Pokud se do vody vrhnete jen tak, může vás samotné stáhnout pod hladinu. Mnohem lepší variantou proto je, hodit tonoucímu něco, čeho by se mohl chytit. Může to být kruh, plovák, klacek nebo prázdná pet lahev,“ radí Poštová.

Záchrana z břehu je pro vás samotné vždy nejbezpečnější! Bez pomůcky zvládne tonoucího zachránit málokdo, i zkušený plavčík může mít potíže. Vždy je proto potřeba jednat s rozvahou.

Pokud už tonoucí zmizel pod hladinou, zapamatujte si přesně, kde se to stalo. Například podle stromů nebo budov okolo břehu.

Pokud se někdo topí dále od břehu, vydejte se do vody, ale opět s něčím, co můžete tonoucímu podat, či spíše to k němu hodit.

A pamatujte, že i bezvládný tonoucí dá při vyprošťování zabrat. Tělo je těžké a snadno můžete přecenit své síly. Zvažte, jestli tělo zvládnete bez dalších zachránců a pomůcek z vody dostat.

Pokud je vás na místě více, někdo ze břehu už může volat záchrannou službu. Na pevnině položte tonoucího na záda na pevnou podložku. Poté mu zakloňte hlavu a zkontrolujte, jestli dýchá. Pokud ne, ihned začněte s resuscitací a pokračujte v ní až do příjezdu záchranářů, nebo dokud se tonoucí neprobudí a nezačne reagovat.

Jak oživovat Základem resuscitace je srdeční masáž. Zachránce klečí vedle postiženého z boku, ruce má natažené, propnuté v loktech umístěné na středu hrudníku, na hrudní kosti postiženého. Hrudník stlačuje kolmo dolů do hloubky 5–6 cm (ne více), frekvencí zhruba 100–120 stlačení za minutu. Pokud nevíte, jak často to je, zazpívejte si písničku Rolničky, rolničky. K jejímu rytmu se frekvence stlačování často přirovnává. Laikům se doporučuje hlavně srdeční masáž, proškolené osoby přidávají po 30 stlačeních i dva vdechy, které jsou při tonutí velmi důležité. Ovšem pozor, u dětí je oživování trochu jiné. Zatímco dospělí většinou kolabují kvůli srdečnímu selhání, u dětí jsou zástavy způsobené zpravidla neprůchodností dýchacích cest. V krvi je proto už od začátku méně kyslíku a je potřeba ho tělu dodat. U dětí proto začínáme oživování pěti vdechy a 30 stlačeními hrudníku. Pokud máme k dispozici mobilní telefon, voláme na tísňovou linku 155 a aktivujeme hlasitý odposlech, abychom mohli nadále provádět resuscitaci střídáním 30 stlačení hrudníku a dvou vdechů. Proškolení zachránci využívají resuscitační poměr 15 stlačení hrudníku a dva vdechy.