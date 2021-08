Na zvracení i mléko zapomeňte. Jak poskytnout první pomoc při otravách?

Příznaky otravy se bohužel nedají jednoznačně vyjmenovat. U každého vypadají trochu jinak a liší se i podle toho, čím se člověk otrávil.

Obecně se ale zmiňují křeče, příznaky dušení, zmatenost, nevolnost, zvracení, nižší schopnost reakce a v nejhorších případech také ztráta vědomí.

Ačkoliv jsou příznaky otravy různorodé, základní postupy, jak pacientovi pomoci, jsou stejné. Všeobecně je potřeba zamezit dalšímu kontaktu s látkou, postiženého uklidnit a snažit se od něj zjistit, co se stalo.

Odborníci z TIS Tel. 224 91 92 93 Pokud nevíte, jestli je látka, kterou dotyčný pozřel, nebezpečná, volejte Toxikologické informační středisko (TIS). Linka je dostupná 24 hodin denně a obsluhují ji odborníci, kteří umějí poradit. Budou po vás chtít rodné číslo pacienta (přece jen jde o lékařskou pomoc) a také hmotnost, protože podle ní a množství pozřené látky lékaři lépe určí závažnost situace. Mějte tyto informace proto někde poznamenané.

Pokud nevíte, čím se člověk otrávil, nikdy se nesnažte vyvolat zvracení. V případě kyselin a dalších chemikálií by se totiž jícen při zvracení znovu popálil, saponáty by pak mohly při zvracení vypěnit, což je rovněž nebezpečné. A hrozí také, že postižený zvratky vdechne a následky budou ve výsledku ještě horší.

Nepodávejte ani žádné laické „protijedy“, o kterých jste slyšeli od babiček a jiných rádců. Tím myslíme třeba mléko, alkohol, olej… Mohou spíše uškodit.

„Pokud je postižený v bezvědomí, ale dýchá, uložte ho do zotavovací polohy a rychle zavolejte sanitku. Pokud nedýchá, zahajte resuscitaci a ihned volejte na linku 155,“ radí mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.

Pozor na houby

Typické příznaky otravy houbami jsou bolesti břicha, průjem, zvracení, nevolnost či nadměrné slinění. Neobvyklé nejsou ani poruchy vidění, halucinace nebo zhoršená koordinace pohybu, až ztráta vědomí.

V případě otravy houbami do určité míry pomůže vyvolat zvracení a následně podat 5 až 10 tablet živočišného uhlí. V případě průjmů a zvracení je potřeba doplňovat tekutiny. Pokud se stav zhoršuje, je stejně zapotřebí dostat se k lékaři.

Houby a děti V případě hub je také potřeba rozlišovat mezi dospělými a dětmi. To, že vám nic není, totiž neznamená, že děti nemohou mít problémy. I pokud jste jedli ze stejného talíře, může váš potomek mít z hub těžkou otravu mykotoxiny. Jestliže tedy dítě začne bouřlivě zvracet a v uplynulých 24 hodinách mělo houby (a klidně stačí jen polévka, ve které se předtím houby vařily), jeďte rychle na pohotovost. Dobře uděláte, pokud s sebou jídlo nebo zvratky vezmete s sebou.

Když se to přežene s pitím

Léto je obdobím nejrůznějších oslav a večírků. Jenže ty se snadno zvrhnou a otrava alkoholem je na světě. „V první chvíli se jedná o příjemné uvolnění, které je často vyhledávané, v dalších stadiích intoxikace alkoholem však dochází k ovlivnění základních funkcí mozku - ztráta zábran, koordinace pohybů, neschopnost artikulovat, až k bezvědomí, v jehož důsledku může dojít k neprůchodnosti dýchacích cest nebo vdechnutí zvratků,“ vyjmenovává Poštová.

Postiženého je potřeba uložit na bok do zotavovací polohy, aby byly volné dýchací cesty i v případě, že začne zvracet, a je nutné jej sledovat. Sanitku volejte ve chvíli, kdy se dotyčný pod vlivem nějak zraní nebo v případech, kdy nejste schopní se o něj postarat sami. „Je ale potřeba říci, že osoby s intoxikací alkoholem jsou často převáženy na protialkoholní záchytné stanice,“ podotýká mluvčí.

Alkohol přispívá k dehydrataci organismu, nezapomeňte proto v létě spolu s alkoholem pít také čistou vodu.

Otrava ze vzduchu

Oxid uhelnatý (CO) je bezbarvý plyn bez vůně či zápachu, který se uvolňuje při spalování. Pokud se spaliny nedaří dobře odvětrat, může se vyvinout i těžká otrava. Největší riziko skýtají plynové ohřívače – karmy, kotle na zemní plyn, nebo výfukové plyny z aut v uzavřených prostorech.

Člověk otrávený oxidem uhelnatým je dezorientovaný a má závrať, může připomínat opilého. Většinou si sám neuvědomuje, co se děje, a ani nemá sílu s podivným pocitem něco dělat. I když třeba ví, že by měl otevřít okno a vyvětrat, neudělá to. Později se u něj může objevit i porucha srdečního rytmu a slabý, rychlý dech. Poté upadne do bezvědomí a může dojít i k náhlé zástavě oběhu.

Pro poskytování první pomoci platí, že byste především měli myslet na svoji bezpečnost. Tedy nejdřív ze všeho vyvětrat místnost – otevřít okna i dveře, a postiženého z místnosti vytáhnout. Pokud se místě vyvětrat nedá, zavolejte hasiče a nevstupujte dovnitř. Otrava může být velmi rychlá, stačí pár desítek sekund.

Jak na alergie Někdy ani nemusí jít o jed, aby byl problém na světě. Pokud máte alergii a nevědomky sníte nesnášenou potravinu (nebo pokud o alergii nevíte), je také potřeba rychle reagovat. Mírnější alergické reakce zvládnete s běžně dostupnými léky - koupíte je ve formě kapek, tablet i mastí, záleží, jaký projev konkrétně musíte řešit. Při závažné alergické reakci přivolejte zdravotnickou záchrannou službu. Dušného pacienta posaďte, pokud dotyčný pociťuje slabost a je mu na omdlení, položte ho na záda a nohy můžete zvednout. V případě takzvané anafylaxe – neboli vystupňované alergické reakce, která se od té „běžné“ liší rychlostí nástupu příznaků (pacient je velmi rychle oteklý, dušný, má pocit knedlíku v krku a vše jde hodně rychle) použijte EpiPen – adrenalinovou injekci první pomoci, což je v takovém případně lék první volby. Tu zpravidla u sebe mívají lidé, kteří těmito závažnými alergickými reakcemi trpí. Aplikuje se přes kalhoty do stehna a nechá se zabodnutý asi 10 sekund, aby se látka dostatečně vstřebala do stehna. Pak místo vpichu lehce masírujte.