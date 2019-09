Všeho s mírou

Výkyvy váhy měla Martina Randová (47) již od puberty. Vyzkoušela snad všechny diety, které existují. Jedna je však vyloženou raritou: „Je to vinná dieta. To se jí a pije bílé víno. Nalijete si ho do hlubokého talíře a normálně ho pojídáte polévkovou lžící, abyste měla pocit, že jíte polévku,“ směje se.



Nakonec dala na selský rozum a jí všeho s mírou. Už tři roky si váhu drží a její postavu jí může leckdo závidět.