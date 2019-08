Jí moc, anebo málo? Možná i vašemu dítěti hrozí anorexie či obezita

Vaše dítko se dožaduje stále dokola stejných jídel a ostatní striktně odmítá? Zpozorněte. Odborníci varují, že takový vztah k jídlu, o němž mluví jako o selektivní výživě, se může rozvinout ve skutečnou poruchu příjmu potravy.



Děti byste přitom do jídla neměli příliš nutit. Spouštěčem problémů můžou být i necitlivá slova, která křehkou dětskou duši dokážou zraňovat víc, než si myslíte.

Pozor na poznámky typu: „Ty jsi kus ženský (chlapa), tak to má být.“ „Krev a mlíko, žádná vychrtlina!“ „To jsou ale roztomilé faldíky“ „Máš tváře jako slabikáře“. Přesně tyto věty mohou u přecitlivělých jedinců nastartovat radikální změny ve vztahu k jídlu.

Problém hlavy, ne žaludku

Mentální anorexie se vyskytuje i u velmi malých dětí jako následek emočních poruch. Pokud máte doma partnerské neshody nebo má vaše ratolest nějaké potíže ve školce či ve škole, může nastat problém.

Dítě začne tvrdit, že nemůže ani polknout a často si stěžuje na bolesti břicha. Nechutenství či odpor k jídlu, které vznikají v hlavě, pak přerůstají až do mentální anorexie. Všem komplikacím předchází vědomé rozhodnutí dítěte, že jídlo je nepřítel a že s ním nechce mít nic společného.

Další pohnutkou může být citové vydírání rodičů. Dítě moc dobře ví, že rodičům neudělá radost, když nebude snídat, obědu se ani nedotkne a večeři jenom rozvrtá. Chce na sebe upozornit, vynutit si více lásky, více prostoru nebo rodiče vytrestat za napětí, které doma vytvářejí.

Ať je důvod jakýkoliv, je nutné řešit problémy opatrně a s citem. Žádné dítě není stejné a každé vyžaduje individuální přístup.

Začněte u sebe, zamyslete se nad svým chováním a zkuste odhalit příčinu. Pokud si nevíte rady, obraťte se na dětského psychologa nebo kontaktujte pomocnou linku (třeba www.anabelle.cz, www.modralinka.cz, www.linkabezpeci.cz).

Mentální anorexie je tu!

Dítě zničehonic začne tvrdit, že je tlusté a vnímá všechny své nedokonalosti. Začne počítat kalorie, vyřadí tučná jídla, vynechá sladké limonády, zkouší být vegetariánem či veganem.

Je stále podrážděné, je mu zima a jakékoliv jídlo vztekle odmítá. Neustále je v konfliktu s rodiči i kamarády a podrážděnost, nespavost, deprese a poruchy koncentrace se zvyšují.

Pokročilá forma se projevuje ztrátou menstruace u dívek, zvýšeným vypadáváním vlasů lámavostí nehtů, kazivostí zubů, zimomřivostí či dokonce sklonem ke kolapsům.

Když takové dítě přinutíte něco sníst nebo samo nedokáže hlad potlačit, řeší to tím, že se přijatého jídla rychle zbaví. Obsah žaludku vyzvrací, některé užívají i projímadla, což může vést k poruše vyprazdňování. Jakmile u dcery (nebo syna) zpozorujete tyto příznaky, okamžitě jednejte, protože jde o život.

Jak si nezadělat na problémy Nenuťte dítě do jídla za každou cenu.

Neoblíbená jídla nevařte hned po sobě.

Pokud jí dítě málo, omezte sladkosti a svačinky na minimum.

Choďte ven každý den za jakéhokoliv počasí.

Vytvořte dítěti takové prostředí, aby o vaši lásku a pozornost nemuselo bojovat.

Neodměňujte děti sladkostmi.

Nekupujte si dítě sladkostmi a nedávejte mu je jako dárek.

Když dítě pláče nebo ho něco bolí, nenabízejte mu dobroty, nenaučí se pak rozlišovat, kdy má opravdu hlad.

Pozor na sladké a sycené nápoje, vedou k pasivnímu přejídání. Nejlepší je voda.

Nechceme nikomu sahat do svědomí, ale možná i vy patříte k pracovně velmi vytíženým rodičům, kterým zbývá na děti jen pár minut denně. Děti potřebují sdílet s rodiči své „obyčejné“ každodenní starosti. Na nedostatek pozornosti můžou reagovat tím, že se izolují a uzavírají do svého vlastního světa, kde může být dost prostoru i pro drogy a alkohol.

Kdy poruchy léčit?

Čím dříve se s léčbou mentální anorexie začne, tím větší je naděje na uzdravení. Odborníci udávají, že úplné vyléčení včetně úpravy stravovacích návyků, menstruačního cyklu a tělesné hmotnosti lze očekávat u 50 až 70 % komplexně léčených dospívajících, 5 % nemocných umírá na důsledky těžké podvýživy, ostatní pacienti trpí poruchami v citové a intimní sféře, poruchou osobnosti apod.

Bohužel mnoho rodičů si nechce připustit, že jejich dítě má vážný problém, a přivedou ho k lékaři příliš pozdě.

Mám anorexii Duše křičí, tělo křičí, jen mozek neposlouchá

Léčba mentální anorexie probíhá za hospitalizace na psychiatrickém nebo pediatrickém oddělení a je velmi obtížná, protože pacienti si odmítají přiznat, že jsou nemocní, nespolupracují, lžou a podvádějí.

Léčení musí být komplexní, nezbytná je spolupráce pediatra, dětského psychiatra, psychoterapeuta, odborníka na výživu, rehabilitačního pracovníka, učitele, gynekologa a endokrinologa – to vše v úzké spolupráci s rodinou. Hospitalizace trvá v průměru dva až tři měsíce, pak pacienti zůstávají stále pod pravidelnou kontrolou. Bohužel mnohdy se pobyt v nemocnici musí opakovat.

Malí otesánci

Opakem odmítání jídla je jeho nadměrný příjem, který není vyrovnán žádným energetickým výdejem. Začíná to už v raném dětství, když mrňouska odměňujete sladkostí za každý dílčí úspěch a dovednost (třeba za to, že se vyčůral do nočníku) nebo sladkost používáte jako prostředek k utišení bolesti.

V batolecím a předškolním věku si dítě buduje nejen vztah k jídlu, ale i základy životního stylu. Pohyb se musí stát přirozenou, příjemnou a nedílnou součástí denního programu, jakkoli je lákavé trávit čas u televize nebo u počítače.

Možná vás překvapí, že podle posledních průzkumů mají mnohem více pohybu děti ve městech než jejich vrstevníci na vesnici. Městské děti tráví více času sportovními aktivitami v rámci různých zájmových kroužků. Rodiče na venkově jsou možná uchlácholeni pocitem, že jejich potomci vyrůstají na čerstvém vzduchu.

Předškoláčci se sice většinou pohybují v bezpečí zahrady za domem, ale když pak školní děti nemají volný čas vyplněný smysluplnými aktivitami, je ze strany rodičů naivní a nezodpovědné věřit, že mají venku dost pohybu a že jim nehrozí žádné riziko.

Obezita není jen estetický problém. Je to vážná zdravotní komplikace. Již u malých dětí může způsobovat cukrovku, vysoký krevní tlak či srdeční a kloubní potíže. Děti mají hodně školních povinností, ale nestačí omezit pohyb jen na víkendy. Snažte se i v týdnu vyrazit s nimi do bazénu nebo na delší procházku. I kdyby to mělo být na úkor teplé večeře.