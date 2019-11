Osudové jídlo: genetická odolnost je důležitější než trendy ve stravování

MUDr. Josef Jonáš je lékař působící v některých oblastech alternativní medicíny, které on sám označuje jako přírodní medicínu. | foto: Michal Sváček , MAFRA

13:01 , aktualizováno 13:01

Bílé jedy, maso a pšenice. Potraviny, které jsou součástí našeho běžného jídelníčku, procházejí revolucí. Během posledních sto let se zásadně změnil jejich obsahový profil. Spousta lidí na to reaguje radikálně - fyzicky i psychicky. „Problém je mnohem starší a nesouvisí jen s tím, co jíme, ale také kolik,“ říká MUDr. Josef Jonáš, lékař působící v oblasti alternativní medicíny.