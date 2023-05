Kamarádka, pečovatelka, velitelka. Maminky mají svátek. Jaká je ta vaše?

Máma velitelka

U vás doma měla vždycky všechno na povel. I tatínka, který se vždycky radši zašil do dílny, garáže nebo na zahradu, než aby byl na ráně. Vaši výchovu držela matka vždycky pevně v rukou, stejně jako rodinnou pokladnu. Někdy to bylo fajn, protože je vždycky pohodlnější, když za člověka někdo rozhoduje, ale občas to drhlo. Třeba když jí „nevoněl“ váš vyvolený nebo se jí nezdály vaše výchovné metody uplatňované na její vnoučata.

Rizika: Možná jste se nenaučila rozhodovat o sobě a o svém životě, nebo jste se naopak trochu „pomamila“ a teď máte problém najít k sobě někoho, komu to nevadí, nebo kdo partnerku s vůdčími sklony dokonce potřebuje.