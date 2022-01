Matka a dcera: ve vztahu může převážit ryzí láska, jindy zas tenký led

Matky v dětství nekriticky milujeme a potřebujeme. V pubertě se většinou rodí první pochyby. Podobné to bylo i v případě Petry. „Moje máma navenek nikdy nic špatného nedělala. Ale stejně jsem měla pocit, že něco v našem vztahu není úplně košer.

Někdy na mě zbytečně nasazovala, v rozhodujících momentech mě málokdy podržela. Věci, které jsem měla ráda, příliš neakceptovala, odrazovala mě od životních snů, kritizovala mé přátele. Fakt, že máma odmítala, abych někam vycestovala nebo si našla nekonvenční práci, jsem bohužel vnímala tak, že to se mnou myslí dobře a bojí se, abych si nenatloukla nos. Jenže mi dlouho nedocházelo, že v tom až tak dobrý úmysl nejspíš nebyl. Táta byl často pracovně pryč a ona s největší pravděpodobností jen nechtěla být doma sama, neuměla si najít vlastní koníčky,“ vzpomíná čtyřicetiletá Petra, která si komplikovanou vazbu máma versus dcera uvědomila poprvé u terapeuta. Ačkoliv s ním původně začala rozebírat úplně jiné téma. Jenže on se jí pak zcela nevinně zeptal právě na vztah s maminkou. A následně jí doporučil knížku Temné matky a jejich dcery.

„Četla jsem ji bez dechu a všechno se mi najednou sepnulo. Brečela jsem kvůli tomu několik dní, protože jsem pochopila, že moje máma je především citový vyděrač. Nikdy neměla ambice svůj život vysunout ze zaběhnuté komfortní zóny, tak od toho odrazovala i mě. Co je horší, začala jsem si najednou myslet, že mi mou vlastní životní cestu ani nepřála. Došlo mi, že nemusí být vůbec pravda, že máma to s vámi myslí ze všech nejlépe,“ vybavuje si nepříjemné prozření.

To zjištění ji tenkrát zlomilo a několik týdnů nemohla s mámou ani promluvit. Nakonec jí odpustila, ale zklamání hluboko v ní stejně zůstalo. Protože kdyby tenkrát nebrala na mámu zbytečné ohledy, nejspíš by její život teď vypadal úplně jinak.

Dcera není kopie

Petřin příběh odráží hned dva zásad ní problémy v této velmi citlivé vazbě. To, že porodíme dceru, ještě neznamená, že jde o náš vlastní klon. Geny v sobě nenesou, že budete mít stejné hodnoty a motivace. Byť nás v tomto směru výchova formuje víc, než jsme si často ochotni připustit. Žádná máma by ale neměla své dceři nutit vlastní životní vzorec. Jenže to si žádá obrovskou míru vnitřní vyzrálosti a nadhledu. To je právě problém číslo dvě...

Na ten je navázán generační vzdor. Nejde-li o patologickou vazbu, pak si každý v životě většinou přeje vlastní směřování, chce si dělat věci po svém a chce mít možnost být sám sebou. Jenže rodiče mají někdy jiný názor. Proto se může stát, že po letech zjistíte, že vlastně žijete život někoho jiného, život, který vám vůbec nesedí. Tím se rodinný konflikt jen vyostří.

Odmítnutí vlastní cesty

Manuál pro super vztah Mějte ráda samu sebe, jedině pak vás bude mít ráda i vaše dcera!

Nešiřte kolem sebe „dusno“.

Nepřikazujte a nevyčítejte.

Akceptujte i jinou životní cestu.

Nepřenášejte na dceru ani vlastní ambice, ani svoje problémy.

Dovolte jí svobodně dospět.

Jestliže do vás matka promítá své vlastní (ne)ambice, neumožní vám samostatně se rozhodovat, protože pokaždé následuje lavina výčitek či „dobře míněných rad“, mívá to většinou dva důsledky: s nástupem dospělosti za sebou prásknete dveřmi a mámě se budete vyhýbat obloukem. Anebo na ní, pokud máte slabší jádro, zůstanete viset. Ze strachu, abyste jí neublížila, tak budete plnit každé její přání.

A zatímco vaše matka bude možná s takovým modelem na výsost spokojená, váš vlastní emoční život pro vás bude něco tak vzdáleného a cizího jako vesmírný život mimo sluneční soustavu. Nicméně, žádný člověk nemá právo bránit nám v pro žívání světa tak, jak cítíme, že je to pro nás správně. Ani když je to naše vlastní máma. Takže jak na to jít lépe?

Kritika a soudnost

Nerady si to přiznáváme, a směrem navenek už vůbec ne, ale všechny máme svoje chyby, slabé stránky, všechny jsme si prošly okamžiky, kdy se nám něco nepovedlo. Proto bychom se neměly chtít stavět vůči svým potomkům, a dceři zejména, jako neomylné bytosti, které sebe samé povýšily na piedestal dokonalosti. Pro své holčičky jsme vzorem. Utvářejí si podle nás svůj přístup k sobě samým. Jenže když ony naše chyby vnímají, ale my si je před nimi nechceme připustit, ocitáme se skutečně na tenkém ledě. Jakmile se v něm vytvoří trhlina, scelit ji může být velmi pracné.

Dcery často velmi zraňuje i necitlivý přístup mámy, především k jejich tělu a dospívání nebo k prvním láskám. Říkat své dcerušce, že ten nemožný zadek bohužel zdědila po babičce z tátovy strany, asi není nejlepší cesta, jak ji naučit sebelásce.

Netrapme se mindráky

Všímáte si, jak i sotva dospívající dívky někdy řeší, že mají celulitidu, hrozné vlasy, malá prsa nebo by měly zhubnout? S největší pravděpodobností to vidí právě doma u své mámy. A pak už se to s nimi celý život „veze“. Proč si ale dělat ze svého těla zbytečné mindráky a pustit se s nimi do vytrvalého ni souboje kdo s koho? A ještě tím infikovat své děti? Je zkrátka na nás matkách nastavit ty správné hodnoty, jít příkladem. Ale nechtít přitom od sebe a dětí extrémní výkony.

Protože přehnané ambice, které do dětí vkládáme, nakonec škodí úplně stejně jako to, když je podceňujeme. Lepší cestou než kritizovat a velet je ukázat své dceři vlastní lásku k životu, přenést na ni optimizmus, že i s jistou mírou nedokonalosti může být život krásný a že dokonale vytvarovaný zadek rozhodně není zárukou štěstí.

Buďte schovívavé

Na druhou stranu ani naše mámy to s námi nemají vždy snadné. Někdy ztrácíme trpělivost a utrhujeme se na ně, protože kvůli generačnímu odstupu vnímají některé věci jinak, než bychom si přály. Něco už jim třeba déle trvá, uznávají jiné hodnoty.

Nechte svoji mámu vypovídat, pokud to potřebuje. A nesnažte se nad každým jejím názorem vynášet soud a přesvědčovat ji, že dnes už to chodí úplně jinak. Tím totiž mámě vracíte přesně to, co jste sama v dětství a pubertě nesnášela. Shovívavost a nadhled by zkrátka měly panovat na obou stranách.

Nejlepší kamarádky

„Tvoje máma je super, vy jste jako kamarádky,“ komentuje možná někdo. Jenomže je to vážně ideál? Podle odborníků ne tak úplně. Vztah matka vs. dcera totiž ze své povahy není symetrický. A i když je otevřenost určitě chvályhodná, před dětmi bychom jako mámy rozhodně neměly ventilovat všechno. Naprostým tabu by měla být pro děti sexualita rodičů. Stejně tak není vhodné si neustále stěžovat. Navalovat na ně svoje problémy.

To už totiž s otevřeností nemá nic společného. Většinou to znamená, že jsme možná osamocené, ale hlavně nedospělé, protože neumíme své životní trable řešit samy. Není náhodou čas na změnu?