Nemusíte být stoprocentní matka, stačí jen „dost dobrá“, říká psycholožka

Děti versus kariéra. Opravdu si jako ženy musíme vybrat?

Myslím si, že ne. V zahraničí vidíme různé modely. Záleží na úhlu pohledu, na kultuře a zvycích dané země. Třeba v Austrálii, kde jsem nějakou dobu žila, se na matku, která je s dítětem doma víc než půl roku, dívají skrz prsty. A to i ostatní ženy. Nechápou, proč nejde do práce. Podobně je to v Americe, kde žena bývá doma jen v šestinedělí. U nás je to naopak. Když se vrátíte do práce dřív než po třech letech, jste skoro považována za krkavčí matku. Existují samozřejmě výzkumy, co se stane, když je dítě příliš brzy separované od matky, ale nikde není doloženo, že je pro dítě lepší nebo horší, jde-li matka do práce po roce, nebo po třech letech.

Klasický pocit matky je pocit viny. Ať už jste doma, nebo v práci. Myslím, že tomu obrovskou měrou přispívá celá společnost, která na matky klade strašně vysoké požadavky.