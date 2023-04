Tři věci, které musíte udělat, když vám manipulativní matka zkazila život

Měla jste manipulativní matku a pořád se to s vámi táhne? Ať už jste v jakémkoli věku, není vše ztraceno. Když se to do toho pořádně opřete, stigmatu z dětství se dokážete ve velké míře zbavit či s ním slušně žít.