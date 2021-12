Do pěti let svatba, domek a děti, svěřil se v Rozstřelu pár spojený vědou

Jste spolu, ale z posledního dílu reality show Svatba na první pohled vyplynulo, že bydlíte každý jinde sto kilometrů od sebe. Jak to tedy je?

Klára: Dost často se navštěvujeme. Veškerý volný čas trávíme spolu.

Michal: Když to jde, ráno v Kladně vstanu a za hodinku jsem v Teplicích.

Klára Prošková (33) a Michal Schöpke (32) se přihlásili do televizní reality show Svatba na první pohled spolu s dalšími téměř dvěma tisíci nezadanými. Právě je a dalších pět párů vybrali odborníci na základě exaktních poznatků. Oba jsou učitelé, Klára žije v Kladně, Michal v Krupce a učí v Teplicích.

O Vánocích budete spolu?

Klára: Štědrý den strávíme každý se svou rodinou, ale navzájem se navštívíme. Míša přijede k nám, já přijedu k nim.

Michal: Po rodinném večeru plánuji asi ten večer ještě přijet za Klárkou.

Nový rok už oslavíte spolu?

Klára: Já zas nejsem úplně ten typ: tak a tři dva jedna teď slavíme Silvestra. Nějaké varianty jsou v plánu, ale je také možné, že budeme bez sebe.

Michal: Nejde mi ani o oslavu Silvestra, ale o společné setkání blízkých a připomenutí uplynulého roku.

Před svatbou jste, Klárko, Michalovi poslala pramínek svých zrzavých vlasů se vzkazem: ať ví, do čeho jde. Jak jste si ten vzkaz vyložil, Michale?

Michal: Kromě toho jsem dostal ještě spoustu kupónků, z čehož jsem si vyložil, že má smysl pro humor a až jako poslední jsem našel pramínek vlasů. Říkal jsem si: super, se zrzkou jsem ještě nechodil, ale v tom kontextu mě napadlo, co když si ze mě jen dělá legraci a bude tam blondýnka.

Co vy jste tím chtěla říct, Klárko? Temperament, vášeň?

Klára: Určitě, s těmi vlastnostmi jsou typicky zrzky spojovány. Vůbec by mě nenapadlo, že by sis myslel, že už na začátku bych ti lhala...

Stalo se za ty čtyři měsíce od rozhodnutí spolu zůstat něco zásadního? Myslím, jestli třeba nejste těhotná nebo neplánujete skutečnou právoplatnou svatbu...

Klára: Některé reakce opravdu jsou – jé Klárko, ty jsi těhotná! Já jsem si totiž udělala legraci v jednom videu - je to aplikace, kterou si může k pobavení udělat úplně každý - že si žena udělá těhotenský test už jen tím, že se podívá do telefonu. Kvůli tomu mi pak začali lidi psát, jestli jsem těhotná. Tak prosím vás, nejsem těhotná, já jsem jenom přibrala. A určitě nejsme ani v takovém stadiu, kdy bychom chtěli založit rodinu, teď to určitě není aktuální.

Michal: Přibrali jsme oba, ale na Klárce to není vidět. Ale oba jsme si společný čas opravdu užívali a dali zdravému životnímu stylu na frak.

Klára: Já zhubla dost před natáčením, teď jsem na své váze, takže spíš na mě takhle nebyli diváci zvyklí. Už jsem zkrátka taky línější. Jinak atmosféra mezi námi se po natáčení uvolnila, poznávali jsme se v přirozenějším prostředí, prošli jsme si vzestupy i pády, i nějaká hádka proběhla.

Sledujte celý Rozstřel Ozval se Kláry tatínek, kdy její svatbu viděl v televizi? Poznávají Kláru s Michalem lidé na ulici a jak reagují? A co na slávu kantorů říkají jejich kolegové a jejich žáci a studenti? Jsou Michal s Klárou v kontaktu s dalšími páry, které se experimentu Svatba na první pohled zúčastnily? Vybrali podle nich vědci k sobě dvojice dobře? Který pár se podle nich k sobě nejvíc hodil?

Jeden z vašich společných plánů je zhubnout?

Klára: S Míšou jsem zkusila dost nových aktivit, budeme se snažit, ale abychom si dávali předsevzetí, že musíme zhubnout, to asi ne.

Svatba pro diváky byla jen na oko, bude i ve skutečnosti?

Klára: To se musíte zeptat tady vedle mě.

Michal: Myslím, že je to předčasné. Pokud k tomu bude všechno směřovat, proč ne, nejsem odpůrce sňatků, pokud to oba tak cítí. Za mě, kdyby ta chvíle přišla, nebránil bych se.

Zmínili jste hádku, tu viděli i televizní diváci v jenom z dílů, kdy se vás, Kláro, Michal v náladě zeptal, jestli chcete facku. Jak důležitá pro vás ta hádka byla?

Klára: Pro mě to byl zásadní moment a reagovali na něj i diváci. Ale dobře, že se na to ptáte, dneska, co se s Míšou už známe víc, bych na to reagovala úplně jinak, než jsem to brala tehdy. Vrátili jsme se z líbánek a po deseti dnech známosti vznikla tahle situace a spíš šlo v tu chvíli o to, že jsem nedokázala rozeznat Míšův speciální humor. Od té doby jsme zažili ještě jednu podobnou situaci a už jsem ji vzala úplně jinak, protože už vím, jak to myslel. Předtím mi to nedošlo a já byla vytočená, co si dovolil mi říct, že jsem se sebrala a odjela na půl dne pryč.

Michal: Děkuju, že jste se na to zeptala, protože nějak se situace vyvíjela, nějak to vypadalo v televizi. Dneska bych ta slova takhle taky asi nevolil, nebyli jsme na sebe napojeni, poznávali jsme se, kdo jak reaguje. Mě ale daleko víc rozčílilo, jak na to Klára zareagovala, vždyť to nebylo vůbec myšleno zle. Nakonec nás to ještě víc sblížilo.

Teď říkáte, že láska mezi vámi je, ale na to říct si „miluju tě“, je ještě čas. Vysvětlíte mi to?

Klára: Můžu to říct? My jsme se po návratu z hor, kde probíhalo poslední natáčení, rozhodli, že půjdeme na večeři a lehce oslavíme, že je natáčení za námi a že nám začíná opravdový každodenní reálný život. Dali jsme si večeři, trošku jsme se nepohodli a Míša mi do toho řekl, že mě miluje. A já na to nereagovala, jen: ano, já slyšela, žes to řekl. Je pravda, že já jsem to zatím neopětovala, ale to neznamená, že tam není láska. Zamilovanost, růžové brýle jsme přeskočili, přišel hned reálný partnerský život. My randíme teď.

Michal: To je pravda.

Co byl nejšťastnější moment z celého natáčení?

Klára: Jasně svatba, ale společná večeře s dalšími páry nám hodně dala. Za mě to byly i okamžiky, kdy jsme se setkali s oběma rodinami, které nás oboustranně přijaly opravdu báječně. Máme tu oporu v nejbližších, co jsou kolem nás a to je asi pro mě to nejdůležitější.

Při svatbě to mezi vámi zajiskřilo na první dobrou? Vypadalo to tak.

Klára: Myslím, když budu mluvit za sebe, že to bylo hlavně tím, že jsem neměla žádná očekávání. Vůbec jsem tam nešla s cílem, že tam bude chlap, který se mi bude hned líbit a bude to láska na první pohled. V tu koneckonců ani jeden z nás nevěří. Ale když jsem ho tam viděla, hodně se mi ulevilo. Viděla jsem tam slušného, hodného a hezkého člověka a na první dobrou jsem na něm poznala, že to není žádný levák. Podívala jsem se na něj a viděla jsem, že je opravdu čistá duše. To byl pro mě hlavní signál, že s ním chci budovat vztah.

Vzpomenete si také na nejdramatičtější, nejméně příjemné okamžiky z natáčení?

Michal: Nepříjemnou situaci jsem zažil už před svatbou, kdy jsem to, že se žením, oznamoval své rodině. To, že já se přihlásil, je můj boj, ale že do natáčení musím zatáhnout svoje nejbližší, z toho mi nebylo dobře. Nic netušili, přišli ke mně a najednou tam stál kameraman, to bylo těžké. Pak asi třetí den na líbánkách, kdy jsme se vůbec neznali, hledali, jestli si můžeme věřit, nebo ne. Bylo těžké uvěřit, že je Klárka taky taková čistá duše, v prvních dnech mi chyběla důvěra.

Klára: To byla situace, která nebyla v televizi. Já do toho od začátku šla jinak: vím, jaká jsem, jak se chci chovat, jak budu vypadat, to už je věc jiná, protože sto lidí, sto chutí a všem se nezavděčíme nikdy. Míša s tím měl od začátku problém, nevěděl, že to, co mu říkám, je vážně pravda. Chvilku měl i pocit, že se stavím proti němu. Vyříkali jsme si to.

Michal: Byl jsem v cizím prostředí s člověkem, o němž nevíte, co je pravda a máte dělat něco podle pevného harmonogramu a nemůžete to ovlivnit. Z toho jsem byl na začátku hodně nervózní.

Říkáte, že spoustu situací diváci neviděli, co třeba?

Michal: Bylo jich několik. Třeba spoustu večeří, na nichž jsme spolu byli.

Klára: Zásadní? Třeba ten den na pláži, kdy jsme měli první výměnu názorů, kdy na mě Míša opravdu vyštěkl. A já jen koukala a to v televizi nebylo. Byli jsme dost zvědaví, jestli se to tam objeví. A jestli nakonec já vypadala jako semetrika, v pohodě, no já svým způsobem jsem.

Jak důležitý byl pro vás při vzájemném poznávání sex, k němuž jste se divákům přiznali?

Klára: Pro mě je se ve vztahu velmi důležitý. Neříkám, že nejdůležitější. To, že si rozumíme v sexu, je pro mě potvrzením toho, že jo, že jsme na správné cestě.

Říkala jste v jednom z dílů, že po vás Michal „skočil“.

Klára: No, jo, vyjel po mně, ale nebudu raději říkat „skočil“, aby to neznělo moc násilnicky. Míša začal...

Michal: Takhle – nebylo to úplně jednostranné. Když jde člověk na rande, tak to chce taky zkusit a bez sexu se asi vztah budovat nedá.

Klára: Samozřejmě, že respektuji, ať má každý ve vztahu svá pravidla, někdo sex třeba ani nepotřebuje. V tom se shodneme.

Může věda najít lásku?

Michal: Myslím, že může, ale... je tam spousta dalších neznámých parametrů, které do toho vstupují a pak je to o otevřenosti toho člověka.

Klára: My jsme sice vyplnili spoustu dotazníků a absolvovali různé psychotesty, a teď absolutně nechci znevažovat práci odborníků, ale záleží už pak na každém, zda byl upřímný a vyplňoval pravdivě.

Michal: Kdyby věda lásku najít neuměla, nefungovala by přece spousta specializovaných seznamek, které jsou na vyplňování základních parametrů postaveny.

Jak byste si svou budoucnost představovali za pět let?

Klára: Za pět let bych chtěla být se svým manželem někde v baráčku a dvě děti bych chtěla stihnout.

Michal: Pět let uteče strašně rychle, ale nějaký posun si samozřejmě představuji, nějaké společné bydlení v baráčku a co se týče dětí, tak určitě bych si tam za pět let také nějaké představoval.