Michal po mně skočil, popsala start intimního života zrzka z experimentu

Katka a David

Po líbánkách v Římě se David (28) nastěhoval ke Katce (25) do domu, ale i tam k sobě hledali cestu jen těžko. „Šla jsem do projektu s tím, že ať už mi odborníci vyberou kohokoli, pokusím se mu otevřít a dám experimentu šanci. Nejsem typ, který věci vzdává, ale u Davida nevidím zájem. Mě to prostě nebaví, abych se snažila jenom já, ve vztahu se musí snažit oba,“ svěřila se divákům Katka, obchodní zástupkyně, kterou odborníci za jejího hasiče provdali jako poslední ze šesti vědou prověřených párů.

I přes rozporuplné pocity byla dál odhodlána se snažit. „S čím si dáš palačinky,“ zeptala se ho ráno s tím, že dá vztahu ještě šanci a po snídani pojedou na výlet.

David požádal o marmeládu a čekal, až před ním snídaně „přistane“. Pak oba odjeli k Davidovi do Bíliny, aby si sbalil nějaké věci, a navštívili i pouť. „Bylo vidět, že ho to baví. Je zkrátka trošku ještě dítě. Hodnej kluk, ale ne chlap. Cítím se s ním dobře, ale jen když je s námi někdo, když spolu nejsme sami,“ popsala pocity Katka.

David se opravdu spíš jen pasivně vezl, na druhou stranu plnil přání své na oko manželky. „Katka si vymyslela, že jí vystřelím růži,“ sdělil divákům. „Vykouzlilo jí to úsměv na tváři, bylo moc příjemné vidět ji spokojenou. I když víc chlapské by to bývalo bylo, kdyby nápad přišel z mojí hlavy.“

Kamarádce si pak Katka posteskla, že ani romantický večer v Římě za zvuku kytary neinspiroval Davida k nějakému gestu, akci. „Ani pusu jsme si za celý pobyt nedali, za ruku jsme se drželi první den, pak už ne. Je hodnej a ohleduplnej, to je úžasný, to na něm mám ráda, ale ještě něco tam musíme najít,“ doufala. Kamarádka jejich vztah odhadla správně: „Vypadáte spíš jako kámoši než manželé.“

„Co bys chtěla po týdnu?“ bránila se Katka. „Dádu poznávám, vzniká důvěra, ale v mých očích chlap není. Je to hodnej kluk, kterej bude pracovat na tom, aby byl víc chlap, a já mu dám ten prostor,“ naznačila možnou dohodu mimo záběry kamer.

I David potvrdil snahu. „Myslím, že zpočátku jsem byl mnohem uzavřenější. A poslední dny byly v pohodě. Já nic nevzdávám a myslím, že aspoň minimální šance naše budoucnost má,“ řekl, ale Katka jeho víru trochu zchladila konstatováním, že kdyby se teď měla rozhodnout, zda v experimentu pokračovat, řekla by nejspíš ne.

„Dotklo se mě to, raději bych slyšel jinou odpověď. Je to, jak to je, bohužel,“ smířil se s poněkud vlažným stavem manželství.

Katka se divákům svěřila, že její předchozí vztah nebyl úplně dobrý. „Proto mi není příjemné, když na mě někdo sahá. Měla jsem partnera, k němuž jsem přijela a chtěl po mně třikrát, čtyřikrát za den sex. A nebylo mi to příjemný,“ přiznala.

Na návštěvu za Katkou a Davidem přijel psychoterapeut Petr Jan Křen, jeden z odborníků, kteří páry dávali dohromady. „Občas mi chybí nějaký fyzický kontakt, nemyslím sex, ale obejmutí třeba, jinak si Kačky vážím a má co nabídnout,“ popsal mu své pocity David a na vyzvání i Katka vyzdvihla manželovy dobré vlastnosti. „Vážím si, jak jseš na chlapa vnímavej a starostlivej, jsi strašně hodnej kluk – to už mi přijde, že v dnešní době často nebývá.“

Terapeut se obou zeptal, jak by jim bylo, kdyby se chytli za ruce. David Katce nastavil dlaň. „Chyť si mě tak, jak potřebuješ,“ demonstroval, že funguje jako opora. „Kdyby bylo všechno v pohodě, držel bys tu ruku stejně, anebo nějak jinak?“ zeptal se Petr Jan Křen a David propletl své prsty s Katčinými a terapeut pátral po jejich pocitech.

„Vnímám pocit bezpečí,“ řekla Katka a terapeut měl tu odpověď za dobrý začátek.

Ani po intervenci odborníka se však vztah mezi Katkou a Davidem nelepšil. „Mám strach z toho, co bude, protože už nám přece jen nezbývá moc času,“ obávala se Katka v polovině třicetidenního experimentu.

Davida zajímalo, co by mělo být jinak v případě, že by jejich vztah měl pokračovat i po měsíci společného soužití. „Asi bych chtěla zpomalit, abychom žili každý odděleně, a kdybychom chtěli, tak bychom se viděli, kdybychom chtěli víc, tak bychom spolu byli třeba na víkend,“ sdělila mu jeho manželka a David souhlasil: „Byl bych pro, protože by sis třeba pak uvědomila, že ti strašně chybím.“

Další den se dopoledne vydařilo, ale na odpoledním výletě přišla krize. Dvojice tak dlouho mudrovala nad stavem jejich vztahu, až došla Davidovi trpělivost.

„Asi jsem to vyvolala já, protože jsem se ptala, jak by měl vztah vypadat. Chtěla bych, aby se projevoval, je pořád jako loutka. Ať se naštve, ukáže nějakou emoci, ale to on nedělá. Neudělá vůbec nic,“ řekla Katka divákům.

„Spolupracujeme, ale dostali jsme se nejdál, jak jsme mohli. Přijde mi, že už to chceme nějak doklepat, ale vůbec se mi nezdá, že bychom na zlepšení seriózně pracovali. Přijde mi, že jsme se zasekli a víc z toho nevykřešeme,“ popsal David své pocity a zdálo se, že jeho trpělivost je u konce.

Podle Katky vztah šanci ještě měl. „Když to říkáš, asi ty jsi ten, kdo to chce doklepat. Já se celou dobu snažím ti porozumět, dát ti prostor a přijít na to, co můžu udělat pro to, abych já pro tebe byla ta vhodná partnerka. A upřímně si myslím, že se snažím jenom já.“

Jen na kameru pak uznala, že na jednu stranu se David poprvé zachoval jako chlap, ale na druhou jako malej kluk, co nedokáže řešit problémy a postavit se jim. „Překvapil, chlapec, otočil. Mě by zajímalo, co dělal on pro to, aby se vztah zlepšil, jestli na něčem pracoval v tom jeho mozečku…,“ prozradila, co si doopravdy o svém televizním manželovi myslí, a když David opakoval, že vztah je na konci, vzala ho za slovo: „Tak super, odteď s tebou přestávám komunikovat a snažit se a je mi to úplně jedno.“

„Super, aspoň jsme to nějaký způsobem rozsekli,“ odpověděl na to David a dodal, že se mu sdělením toho, co cítí, dost ulevilo.

Katka utřela pár slz: „Myslela jsem, že jdeme správným směrem. Když jeden den jsou tam doteky, pak se nevidíme a další den objetí a pusa, tak jestli čeká, že čtvrtý den mu vlezu do postele, fakt nevím, co po mně chce,“ uvažovala. „To fakt nemá cenu brečet kvůli někomu takovýmu, do prčic. Je mi to líto, myslela jsem si, že to vyjde. Chtěla jsem chlapa na celej život. Ale on někde je, určitě na mě čeká,“ dodávala si odvahy.

David a Katka se po této rozmluvě rozhodli experiment oficiálně skončit před kamerami v kanceláři terapeuta Petra Jana Křena.

„Vážím si, že jsem měl šanci Katku poznat, a nevylučuju, že budu za týden, dva konce litovat, ale myslím, že to teď musí skončit, protože našemu vztahu něco chybělo. Říkám ne dalšímu pokračování,“ prohlásil David.

Katka se svěřila, že jí bezprostředně po „manželově“ rozhodnutí nebylo vůbec dobře. „Byla jsem zklamaná a naštvaná, smutná, ale ne na tebe,“ řekla mu. „Spíš na sebe, protože jsem do experimentu šla s tím, že do něj dám všechno. Myslím si, že na každého z nás někde čeká ten pravej, ta pravá. Moje rozhodnutí je stejné – dál nepokračovat.“