Věda našla Jardovi lásku. Už vím, kdo koho bude vodit: ona mě, pochopil

Andrea a Kadri

Po pikniku s Kadriho (29) kamarády, kteří ji přesvědčovali, že by měla dát společnému pobytu ve Švýcarsku šanci, se obchodní zástupkyně Andrea (25) cítila zklamaná. „Ve vztahu člověk pozná, jestli jste vy dva jako pár a máte společné kamarády, anebo jestli druhý drží s kamarády. Já se tam v tu chvíli cítila jako ta, co nedělá ústupky a kompromisy. Přitom jsem aktuálně ve Švýcarsku, sedím tam s jeho kamarády a Kadri se mě ani nezastane,“ vysvětlila divákům a dodala, že jí to ublížilo. „Nemůžu říct, jestli dál budeme fungovat v pohodě, ale pokusím se. Udělám vstřícný krok,“ usmívala se a mezitím, co byl Kadri v práci, přichystala v jeho švýcarském bytě večeři. V klidu pak otevřela třeskuté téma.

„Přemýšlel jsem o tom, co se včera stalo, jestli jsme na tebe nebyli moc tvrdí. Pak mě to i mrzelo, asi jsme to měli řešit v soukromí, než takhle,“ připustil pošťák Kadri a Andree se omluvil za to, že na ni „v přesile nastoupili“.

„Spolu už jsme to přece řešili. Chápu, že se kluci chtěli zeptat, ale já tam v tu chvíli potřebovala oporu, jenže ty ses přidal k nim. To mi přišlo líto. Tak to hodíme za hlavu. Chutná ti to?“ otočila Andrea list a přiznala, že až na ten nešťastný rozhovor se u něj na návštěvě ve Švýcarsku cítila dobře. „Myslím, že to bylo i díky tobě, žes tu byl pro mě. Jsem ráda, že ses omluvil, za to děkuju,“ řekla a oba se utvrdili v tom, že se mají rádi.

Andrea si pochvalovala, že návštěva jí ukázala, jaký Kadri je ve svém přirozeném prostředí, mezi svými kamarády. „Budu na to hezky vzpomínat.“