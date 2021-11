Věda hledá lásku: Měl jsi děvky a máš dluhy? zděsila se novomanželka

Katka a David

Poslední z šesti párů, které se daly dohromady teprve před oltářem vypadá sice idylicky, ale provázejí ho problémy. „Naše první společná noc byla příjemná,“ řekl sice hasič David (28), ale Katka (25) přiznala, že šli spát strašně pozdě a když už konečně usnuli, David strašně chrápal. „Vůbec jsem se nevyspala, ale bylo vtipné, když jsme si povídali a já říkala, co se mi líbí a co ne, řekl mi: „A dost, ty jsi naprogramovaná, to není možný,“ smála se Katka a měla pocit, jako kdyby Davida znala už třeba deset let.

„Dny budou náročné a není možné, aby ses nevyspala. Přemýšlel jsem nad tím a asi budu chodit spát jinam… něco musíme vymyslet,“ sliboval David těsně před tím, než se u snídaně dozvěděli, že na svatební cestu poletí do Říma. „Ať si užijeme dovču a líbánky a ať nechrápeš,“ přiťukla si s ním jeho novomanželka.

První noc v Římě se Katka vyspala o dost lépe. „Sice jsi chrápal, ale vzbudilo mě to jenom dvakrát,“ pochvalovala si a brzy si všimla, že se Davidovi líbí. „Myslím, že mi dává prostor, že se mu líbím a nechce to pokazit. Je velmi ohleduplný a myslím, že jsme na dobré cestě.“

David se svěřil, že Katka je „nádherná, úžasná, hodně sexy“ a že mu přijde velmi přirozená. „Zaujala mě, že je tmavý typ, má krásný velký hnědý oči, je hubená, to co jsem si sobecky nadiktoval, to jsem dostal. Za mě je to jedenáctka z deseti, v tom mám jasno.“

Na procházce po městě pak byl u zmrzliny čas probrat bývalé lásky. Oba tvrdili, že s bývalými partnery jsou dál v přátelském kontaktu. K večeru však David kamerám přiznal, že den nebyl úplně podle jeho představ. „Dnešek mi upřímně trochu smrdí. Přijde mi, že všechno musím iniciovat. Zeptám se: vyfotíme se tu a ona řekla ne, bylo toho víc – a já byl bez nálady. Možná čekala jiný typ člověka, co se týče fyzického vzhledu. Pokud ji nepřitahuji, tak asi tady nemáme co řešit. Kamarádku nehledám, těch mám plno. Čekal jsem na nějaké znamení a přijde mi, že nepřichází. Na dnešní večer jsem připravenej, že se jí pokusím políbit a myslím, že tím se to rozsekne,“ uvažoval nahlas a diváci slyšeli i pohled Katky.

„Vždycky Dave iniciuje, že mi dá ruku, nevadí mi to, ale sama bych mu ji asi nedala, kdyby si o to neřekl. Na konci dne už byl vyplej a nevím proč. Když jsme poslouchali kytaristy, potěšilo by mě, kdyby mě třeba objal, ale on jen suše seděl a koukal. Já ho tady přece nebudu balit. Samozřejmě mu dám ještě třeba čtyřicet šancí…“



Další den u moře řešili pomluvy. David se dozvěděl, že jeho bývalá přítelkyně o něm šíří, že chodil za děvkama a že dluží, kam se podívá. „Kontaktovala mou sestru a chtěla mi nějakým způsobem zavařit. Pravda to není. Proč to tvrdí, nevím,“ svěřoval se své novomanželce, která z toho byla špatná.

„Jeho bývalá přítelkyně bude asi trošku magor. Zřejmě k němu pořád něco cítí, není jí příjemné, že je tu se mnou,“ přemýšlela a Davidovi řekla, že neví, co si o tom všem má myslet. „Zas tak tě neznám a doufám, že to, co tvrdíš, je pravda, ale zase se říká, že na každém šprochu pravdy trochu… Jsme tu třetí den a řešíme nepříjemné věci. Ale vlastně jsi mi ty pomluvy úplně nevyvrátil.“

David připustil, že sice neví, jestli ho má bejvalka ráda, ale že to tak vypadá. „Přišlo mi to jako žárlivé gesto, kterým se mi snažila nový vztah narušit, což se jí viditelně daří.“

Katka svému manželovi přiznala, že má tendenci zvednout telefon a přes známé si nechat Davida prověřit. „Jsem tu na dovolené s chlapem, který možná chodí za prostitutkama a má šílené dluhy... Tak to řešit nebudeme a užijeme si dovolenou,“ uzavřela téma, které se však s nimi zřejmě i dál ponese.