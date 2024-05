„Zabezpečíme naše hranice.“ Britská opozice slibuje konec obchodu s migranty

Starmer obvinil konzervativní vládu z „politiky gest“. Její plány posílat žadatele o azyl do Rwandy označil za plýtvání penězi. Dodal, že pokud budou labouristé ve vládě, budou spolupracovat s evropskými partnery, aby rozbili obchodní model těchto gangů.

Konzervativci opoziční stranu obviňují, že nemá žádný plán na řešení nelegálního přistěhovalectví, což je otázka, která se má stát hlavním tématem v celostátních volbách koncem tohoto roku.

V projevu na jižním pobřeží Anglie Starmer prohlásil, že jeho politika je tvrdá, ale pragmatická. Svým příznivcům řekl, že není nic soucitného na zavírání očí před byznysem, který umožňuje, aby v Lamanšském průlivu umíraly děti.

„To je můj vzkaz pašerákům - tyto břehy se pro vás stanou nepřátelským územím. Najdeme vás, zastavíme vás, ochráníme vaše oběti a zabezpečíme britské hranice,“ řekl.

„Proto říkám britskému lidu: pokud budu zvolen, abych sloužil této zemi, obrátím list s westminsterskou kulturou ‚tvrdě mluvit, nic nedělat‘. Nejen na malých lodích. Nejen v otázce migrace. Ve všem,“ řekl poté, co ho představila Natalie Elphickeová. Ta je místní zákonodárkyní, která začátkem tohoto týdne přeběhla od konzervativců k labouristům.

Starmer odmítl stanovit cíl pro snížení počtu migrantů, ale uvedl, že jeho vláda bude rychle zavádět jeho opatření. Zruší také program odesílání migrantů do Rwandy, jenž podle něj dokáže odstranit pouze jedno procento lidí, kteří přeplouvají Lamanšský průliv.

Téměř osm let poté, co si Británie odhlasovala odchod z Evropské unie, aby „opět převzala kontrolu“ nad svými hranicemi, zůstává nelegální migrace zásadním politickým tématem. V letošním roce dosud připlulo na malých člunech více než 8000 lidí, z nichž mnozí prchají před válkou nebo hladomorem a cestují přes Evropu do Británie, čímž se začátek letošního roku stal rekordním v počtu těchto příjezdů.

Labouristé jsou v otázce řešení migrace podle Reuters tradičně považováni za slabé a Starmerův tvrdý projev měl částečně říci tradičním voličům konzervativců, že mohou volit podle jeho slov „změněnou stranu“.

Starmer, jehož strana podle průzkumů veřejného mínění zřejmě vyhraje příští volby, uvedl, že labouristé vytvoří „velitelství pro bezpečnost hranic“. To bude sdružovat pracovníky policie, domácí zpravodajské služby a státní zástupce, kteří budou spolupracovat s mezinárodními agenturami na zastavení pašování lidí.

Labouristé uvedli, že stovky nových specializovaných vyšetřovatelů, zpravodajských agentů a přeshraničních policistů v této jednotce budou mít pravomoci provádět prohlídky a zajišťovat příkazy k zabavení majetku ještě předtím, než bude spáchán trestný čin.