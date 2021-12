Andrea a Kadri se rozešli, tři zbylé páry z experimentu si užívaly v Alpách

Klára a Michal

„Žijeme partnerský život, láska to určitě je, ale „miluju tě“, to jsme si ještě neřekli, ale myslím, že to v tuhle chvíli ani není zapotřebí,“ popsala Klára vztah s Michalem pár měsíců po skončení experimentu.

Po natáčení naskočili oba zpět do svých pracovních povinností, takže jim na sebe teď nezbývá moc času. „Hlavně nežijeme ve společné domácnosti, takže se vidíme, co to jde. Jsem s Klárou šťastnej, něco jsme spolu prošli, uvidíme, co to přinese dál,“ řekl Michal a Klára ho doplnila, že je ráda, že se k sobě rovnou nesestěhovali.

Vznikne mezi Klárou a Michalem dlouhodobý vztah? celkem hlasů: 4302 Ano 2938 Ne 1082 Nevím 282

„Protože si takhle dáváme čas na to poznávat se blíž a myslím, že je nám to ku prospěchu. Protože kdybychom spolu měli žít hned a pálit za sebou mosty, tak by to nedělalo asi dobrotu.“