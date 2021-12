Láska to většinou není, ale páry ze Svatby na první pohled pokračují dál

Klára a Michal

Setkání se dvěma dalšími páry utvrdilo učitelskou dvojici Kláru (33) s Michalem (32), že na sebe měli štěstí. „Jsme ještě semknutější,“ popsali stav. Stromeček v květináči, který dostali, se rozhodli vrátit zpátky do lesa. Neměli žádné nářadí, ale i tak se jim to pomocí příboru a umělohmotné lžíce podařilo.

„Fungujeme jako pár a pracujeme na tom, aby přišla láska. Máme to dobře rozjeté a máme určitě na čem stavět. Míša je skvělej, je s ním sranda. Záleží mi na tom, aby byl šťastný a je spousta ještě věcí, které budeme muset doladit,“ libovala si Klára, že je všechno tak, jak má být.

Michal se svěřil, že nepotřebuje, aby se v jejich vztahu něco nějak extra měnilo. Ale protože po dobu experimentu bydlel u manželky, přál by si, aby i ona vnímala, že Michal má také rád svůj domov. „Byla by škoda, kdybychom nepokračovali ve vztahu jen kvůli tomu, že nenajdeme společné bydlení, kompromis, abychom mohli být spolu. Za den to nevyřešíme, oba to víme.“

Měsíc oběma rychle utekl. I za tak krátký čas se z nich stal plnohodnotný partnerský pár. „Michal je člověk, kterého mám ráda a vážím si ho, láska to úplně není. Vnímám, že z jeho strany tam je, ale z mé úplně ne. Mrzí mě to. Já už dlouho nebyla zamilovaná, tak už vlastně nevím, jestli to umím. Anebo se to děje a neumím, nebo se bojím to pojmenovat. Je to náročné a krásné. Nedokážu o lásce mluvit, protože ji neumím definovat. Možná proto, že jsem ji sama úplně nezažila, nebo nevím,“ tekly Kláře slzy a pokračovala: „Nebylo by mi jedno, kdyby Michal po skončení experimentu řekl, že už se mnou nechce být, nebo by si měl hned najít někoho jiného. Ani nad takovými věci nepřemýšlím. Od začátku jsem do toho šla bez očekávání a o to víc jsem mile překvapená, jak to je.“

„Klára mi dala kus sebe, své povahy, osobnosti a kromě pocitu, že s někým jsem, že na někoho můžu myslet a on na mě, vnímám i naše souznění, že se na sebe podíváme a oba víme,“ pochvaloval si Michal.

Uplynulo 30 dní a oba se měli před odborníky, kteří je k sobě vybrali, rozhodnout, zda spolu zůstanou dál, anebo se jejich cesty rozejdou. „Bála jsem se, že na svatbě začalo něco moc pěkného a že to pak bude směřovat postupně trošku dolů, ale to se nestalo,“ začala Klára a pokračovala: „Myslím, že díky tomu, jací oba jsme, jsme hned pochopili, že spolu můžeme mluvit na rovinu úplně ve všem. Stoprocentně jste mi pomohli v tom, jakého jste mi vybrali manžela. Za to moc děkuju. Nemyslím si, že byste pro mě mohli najít někoho lepší, než je Michal,“ usmívala se a na otázku, jestli je zamilovaná, dodala, že to si ještě chvíli nechá pro sebe.

Michal připomněl zlomové momenty jejich vztahu: kromě svatby a dnů, které věnovali jeden druhému, zmínil i hádky, kdy byli schopni si sednout a vysvětlit si problém. „To nás hodně posílilo.“

Na vyzvání psycholožky, terapeuta a genetičky si oba řekli, co si na tom druhém váží. „Jsi nesmírně pozitivní. A já takového člověka vedle sebe chci. A jsi člověk společenský a takového zase vedle sebe potřebuju. A taky umíš být člověk hodně protivnej a v tu chvíli těnenávidím. Ale i přesto tě mám strašně moc rád, jsi úžasná, perfektní ženská,“ vyznal se Michal z citů ke Kláře, která mu své nachystané vyznání přečetla z papíru. „Abych na něco nezapomněla,“ vysvětila.

Všichni tři odborníci, kteří pár dali dohromady si libovali, jak spolu oba krásně ladí a měli radost, když od obou slyšeli: „Rozhodně ano, zůstaneme spolu.“