Problémy s erekcí jsou častější, než se zdá. Příčin může být hned několik

Začíná to dobře. Silná chemie a vzrušující předehra vysílají jasnou zprávu: Chceme to oba a v příštích minutách dojde k vášnivému propojení. Jenže ačkoli to vypadá, že vše je na nejlepší cestě, nastane problém. Jeho penis to vzdá těsně před cílovou rovinkou a veškeré sexuální napětí je rázem to tam.