Matku z penisu jsme pacientovi museli odstranit flexou, vypráví urolog

Jak na poruchu erekce? A jak to, že je možné zlomit si penis? V jakém věku mužům nejvíc hrozí rakovina varlat a kdy rakovina prostaty? „Jako má každá žena svého gynekologa, měl by mít každý muž svého urologa. Nejlépe už od čtyřiceti let, kdy je dobré začít chodit na první preventivní prohlídky,“ tvrdí urolog Martin Lukeš.