Lepší erekce i sex: milostný prožitek zintenzivní technika mindfulness

Může to znít jako podezřelá ezoterika, jenže pozor. Že zaměření se na vnímání přítomné chvíle funguje, potvrzuje řada vědců i klinických sexuologů. A dosvědčují to i studie, nejnověji práce vydaná v magazínu Journal of Sex & Marital Therapy.

Její autoři zkoumali postoje respondentů a respondentek k prohlášením jako „Během sexu věnuji pozornost svým pocitům“ a „Věnuji pozornost sexuálním vjemům“. Zjistili, že ti, kdo při sexu neztrácejí čas posuzováním vlastního výkonu, ale vnímají vlastní pocity a vzruchy, mají spokojenější sexuální a partnerský život i vyšší sexuální sebevědomí.

Nejnovější studie není jediným výzkumem, který přínos praktikování mindfulness vyzdvihuje. Loni vyšla v magazínu Journal of Sexual Medicine studie, podle níž je to užitečný nástroj, jak čelit problémům s erekcí. Jako léčebná terapie funguje v případech, kdy muž dosáhne ztopoření při masturbaci, ovšem v jiné situaci, například při sexu se specifickou partnerkou nebo při sexu vůbec, má problém.

Autorka práce Lori Brotto benefity mindfulness ocenila již ve své studii v roce 2013 v publikaci Canadian Journal of Human Sexuality. Tou doložila, že funguje jako protilátka při předčasné nebo naopak opožděné ejakulaci a jako zabiják nízkého libida.

Slibně a nadějně vidí využití techniky i přední sexuolog Justin Lehmiller. Mindfulness je, píše v magazínu Men´s Health, definováno jako vědomé zaměření se na přítomný moment, ovšem bez toho, že bychom cokoli soudili, hodnotili. „Je to stav, při němž si uvědomujeme svoje myšlenky, pocity, tělesné vjemy, ale neposuzujeme, jestli jsou dobré nebo špatné. Jinými slovy, je to způsob, jak se zaměřit, jak přesměrovat svou pozornost na svoje tělo,“ popisuje.

Mindfulness: jak na to Lori Brotto zdůrazňuje, že nejde o žádnou náročnou spirituální praxi, která není pro každého. „Naopak, je to velmi přímočaré, prosté,“ říká. „Začněte s desetiminutovým cvičením doma v křesle. Zvolte si pravidelnou dobu jednou denně a tu dodržujte. Během oněch deseti minut směrujte svou pozornost k rozličným místům svého těla a ptejte se: Co cítím? A zaměřujte se pouze na samotné vjemy, pocity, ne jejich vysvětlení,“ popisuje. V magazínu The Guardian poté ohledně onoho „skenování“ těla dodává: „Zahrnuje zavření očí a naladění se na různé vjemy v odlišných lokalitách svého těla. Nic se nesnažte měnit, jen pozorujte.“ „Pokud se to lidem povede začít dělat pravidelně, posílí svůj mindfulness sval, začnou být obecně pozornější, vnímavější. A své nově nabyté vědomí mohou přenést do své sexuality,“ uzavírá.

Stejným směrem se podle něj navíc ubírali ve své práci legendární američtí pionýři v oboru lidské sexuality William Masters a Virginia Johnsonová, kteří „přinesli vědu do ložnice“. Aniž by techniku nazývali mindfulness, bylo pilířem jejich terapie, aby se pacienti zaměřili na přítomné bytí a pozorně vnímali partnerovy dotyky místo toho, aby se ztratili ve skrumáži „rauše“. Lehmiller dodává, že dnešní praktikování mindfulness jde dál než k dotykům, soustředí se na vnímání dechu, vůně, chuti.

Sexuální terapeutka Jessa Zimmermanová na blogu MindBodyGreen dodává, že pozornost k tomu, co se odehrává právě teď a tady, nám pomůže nebýt otroky výsledků našich intimních hrátek, ani případných minulých nezdarů. Partnerská terapeutka Diana Richardsonová ve svém proslovu na konferenci TEDx, který zhlédlo přes 370 tisíc lidí, vysvětluje, proč může menší koncentrace na orgasmus vést paradoxně k lepším vyvrcholením. To proto, že když se od stresu z toho, jak to dopadne, zaměříme na to, co cítíme momentálně, uvolníme se. A v relaxovaném stavu se sexu snáze poddáme. Orgasmus si nás tak může najít sám.

Nejde přitom pouze o výzkumy, pozorování teorie. Technika mindfulness si našla už dávno cestu do klinické praxe. Lékařka Lori Brotto ji velmi efektivně používá jako terapii pro kritickou skupinu pacientů, kteří prošli léčbou rakoviny prostaty. Charakter oné skupiny přitom Brotto zdůrazňuje, takovým mužům totiž komplikuje sex celá řada potíží. Sexuální úzkost, stud za vlastní tělo, následky léčby, vedlejší účinky léčby, prodělaný stres z nemoci. Právě technika mindfulness jim výrazně pomáhá.

