Nenechte stres, aby vás ničil. Může za bolesti, rakovinu i poruchy erekce

Zklidňující cviky terapeutky Bílkové Správné dýchání. Lehněte si na záda, nohy podložte židlí nebo pokrčte kolena. Hlavu mějte v prodloužení krční páteře, ruce podél těla. Nádech směřujte hluboko dolů a do stran pánve a kyčelních kostí, jako kdyby se pánevní dno chtělo prodýchnutím dostat až k chodidlům. Nádech směřujte i do spodních žeber do stran a do beder. Pocit v pánevním dně při dýchání se podobá vykonávání velké potřeby.

Lehněte si na záda, nohy podložte židlí nebo pokrčte kolena. Hlavu mějte v prodloužení krční páteře, ruce podél těla. Nádech směřujte hluboko dolů a do stran pánve a kyčelních kostí, jako kdyby se pánevní dno chtělo prodýchnutím dostat až k chodidlům. Nádech směřujte i do spodních žeber do stran a do beder. Pocit v pánevním dně při dýchání se podobá vykonávání velké potřeby. Jógová pozice turecký sed. Základní meditační pozice pro celkové uvolnění, zklidnění mysli a prokrvení oblasti pánve. Sedněte si s nataženýma nohama, pokrčte jedno koleno a vložte chodidlo pod opačné stehno. Totéž učiňte s druhou nohou. Ruce mějte volně položené na kolenou, zavřete oči.

Základní meditační pozice pro celkové uvolnění, zklidnění mysli a prokrvení oblasti pánve. Sedněte si s nataženýma nohama, pokrčte jedno koleno a vložte chodidlo pod opačné stehno. Totéž učiňte s druhou nohou. Ruce mějte volně položené na kolenou, zavřete oči. Jógová pozice Ryba. Lehněte si na záda s nataženýma nohama a chodidly u sebe, propnuté ruce vsuňte dlaněmi pod hýždě. Zatlačte lokty do podložky, zvedněte hrudník nahoru. Hlavu zakloňte a aktivně se opírejte o lokty a předloktí. Dýchejte do hrudníku.