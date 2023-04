Nejčastější sexuální trápení v Česku. Ženám chybí touha, mužům erekce

„Stává se, že muž přivede manželku, abychom ji opravili, protože nemá chuť na sex. Když s ní pak mluvím, prozradí mi, že s manželem měla za posledních deset let orgasmus jen třikrát,“ popsal svou zkušenost sexuolog Ondřej Trojan.

Podle něj potíž často vězí v komunikaci. Žena se bojí muži říct, že jí nevzrušuje, protože by se mohl urazit. Sexuolog tak často funguje jako mediátor, tedy zprostředkovatel informací, které dlouhé roky ležely jedné polovičce páru na srdci.

„Drasticky ubývá ve společnosti vzrušení, touhy a chutě na sex, a to zejména právě u žen. Klasickými zabijáky touhy jsou stres a stereotyp,“ řekla na čtvrteční konferenci Orgasmus v novém miléniu Jana Mašková Zimolová, lektorka v oblasti sexuality a intimních vztahů.

„Složenky a organizace domácnosti nás odvrací od toho, co se děje v těle. Klín je neoslovený a pak má někdo dojem, že hupsneme do postele, zapneme nějaké tlačítko a bude vášeň,“ vysvětlila Mašková Zimolová.

Bolest místo rozkoše

Řešení spočívá v hledání toho, co danou ženu vzrušuje – v pochopení sebe sama. Teprve potom přichází na řadu „práce ve dvou“, kdy je potřeba věci, které ženu (ale i muže) dostanou do té správné nálady, odkomunikovat.

Sexuální touhu lze následně mimo jiné podpořit určitými vjemy, poradila sexpertka ze společnosti Růžový slon Veronika Kubíčková. „Jde o doladění atmosféry třeba svíčkami nebo masážními oleji,“ uvedla sexpertka.

Podle průzkumu agentury Behavio trpí ztrátou touhy 31 procent českých žen. Tento svízel nicméně uvádělo i 18 procent mužských respondentů. Celkově z průzkumu vyplynulo, že více než polovina českých párů má nějaké sexuální problémy. Ale jen 14 procent vyhledá odbornou pomoc.

Druhým nejčastějším trápením ženy v oblasti sexuálního života je bolestivý sex, který jde nicméně často ruku v ruce s výše popsanou ztrátou touhy. „Sníženým libidem ženy trpí například po porodech nebo po hrubém zacházení. Tedy po sexu, který my často dovolíme, i když na něj nejsme připravené, aby byl doma klid,“ uvedla Mašková Zimolová.

Následně může dojít k fyzickému poškození vagíny a to zas vede ke ztrátě vášně. Vzniká začarovaný kruh.

„Co se týče problému bolestivého sexu, je to složitější, buď má žena uvnitř gynekologický nebo vaginální problém. Když se odstraní, tak bolest najednou zmizí a žena je zase schopná koitu. Ale může to taky být tím, že má partner moc dlouhý penis a naráží bolestivě do čípku. Tady třeba doporučujeme širší erekční kroužky, kterými se penis o pár centimetrů zkrátí,“ popsala další příčiny a možná řešení Kubíčková.

Co trápí muže

„U mužů převažují problémy s erekcí, ale také předčasná ejakulace, která trápí podstatnou část zejména mladších mužů,“ uvedl sexuolog Ondřej Trojan. Co se týče erekce, někdy může být důvodem fyzický problém – nedostatek vitamínů, cukrovka, stárnutí. V naprosté většině případů je ale příčina neschopnosti erekce psychického typu.

„Většině pacientům říkám, že problém nemají mezi nohama, ale mezi ušima. Když má muž nadváhu, hypertenzi, tak pak má častěji poruchy erekce, aniž by to musel psychikou ještě umocňovat. Ale ve většině případů se dá říct, že jestliže lidé nemají v intimní situaci uvolnění, tak mohou dosahovat orgasmu jen velice špatně,“ vysvětloval Trojan s tím, že velký vliv mají v tomto ohledu i sociální sítě.

Na tom se shodl s dalším odborníkem přítomným na čtvrteční konferenci – neurologem Martinem Janem Stránským. „Digitální technologie ovlivňují nejen soulož, ale také schopnost mít vybalancovaný mezilidský vztah. Nejmladší generace je téměř impotentní, co se týče schopnosti mít dobrý, dlouhý a vyvážený vztah,“ uvedl Stránský.

Na problémy s erekcí doporučuje sexpertka Kubíčková například erekční kroužky či vakuové pumpy. „Vzniká podtlak, díky kterému si muž dokáže penis postavit. Erekční kroužky zas zaškrtí kořen penisu a ten je potom prokrvenější, erekce je udržitelná,“ vysvětlila odbornice.

„Co se týče předčasné ejakulace, doporučuji si to trošičku natrénovat, například při masturbaci to muž na chviličku přeruší, počká a zase pokračuje dál. Ejakulace je navíc něco, co je v hlavě. Když má muž pocit, že už by ejakuloval, může změnit myšlenky, myslet zas trošku na něco jiného, neerotického a tím pádem to oddálit,“ uvedla Kubíčková.