Možná se vám to zdá jako cosi z kategorie sci-fi. Užívat si během jediného milostného aktu hned několik vyvrcholení? Co je to za nesmysl? Vždyť kolikrát stojí tolik úsilí vyškrábat se na „Mount Everest“ byť jen jedinkrát...

Navíc existují i ženy (a podle průzkumů je jich až třicet procent), které orgasmu při sexu s partnerem nedosahují nikdy. Přesto mnohočetný orgasmus existuje. A zažívat ho možná můžete i vy.