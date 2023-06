Odhoďte stud

Zažila jste někdy, že by váš sexuální partner potřeboval mít při milování zhasnuto, protože nechce, abyste si všimla jeho nevypracovaného břicha nebo širších stehen? Trochu komická představa, že?

Mnohem častěji jsme to totiž my ženy, kdo mívá komplexy ze své postavy. Myšlenky na povislá prsa a celulitidu na zadku si bohužel bereme i do postele, a tak si intimní chvíle nemůžeme užít naplno.