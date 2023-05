Propadla jsem sexu a jsem nymfomanka. Kvůli své posedlosti nemohu spát

„Někdo žije prací, já žiji sexem“

Ilustrační snímek

„Vše začalo, když mi bylo sedmnáct. To jsem poprvé okusila, jaké to je zažít milování. Naprosto jsem tomu propadla. Od toho roku jsem zažila víc mužů než mnozí z vás za celý život,“ svěřuje se čtenářka webu emimino v rubrice Deníčky s tím, že si diagnostikovala nymfomanii.

Jmenuje výhody i nevýhody její vášně: zažila mnohem více než lidi kolem ní, poznala spoustu lidí, užila si slast a oceňuje svou svobodu. „Mám však problém navázat dlouhodobý vztah. Nikdy mi to kvůli četným nevěrám nevydrží. Kolikrát ráno vstanu, podívám se do zrcadla a je mi zle. Zle z toho, jaký život žiju. Závidím těm, co mají rodiny a jsou šťastní. To mít nikdy nebudu,“ přiznává na webu čtenářka s tím, že ji neustále přepadají nutkavé myšlenky a to ji nutí sex neustále vyhledávat. Nemůže kvůli tomu spát a trápí ji třes rukou.

Čtenářka vyhledává své kontakty na seznamce, ale pouze s jediným záměrem. Nejde jí o dlouhodobé partnerství. „Muži se mi svěřují s tím, co je trápí a já naslouchám. Sice mě to vůbec nezajímá, ale je pak lepší sex. Jsou takoví uvolněnější. Mají pocit, že se víc známe… Ale primárně vyhledávám ty, co jsou nezadaní. Ne kvůli tomu, že bych doufala v budoucí vztah, ale nestojím o to, aby mi volala jejich ženuška,“ píše ve svém deníčku.