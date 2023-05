Netrpíte nomofobií? Dejte si pozor na tyto příznaky moderní závislosti

Nomofobie je závislost na mobilních telefonech. Zejména v posledních několika letech se s těmito malými přístroji do ruky doslova roztrhl pytel. Počítač i mobilní telefon jsou rozhodně praktické věci, které do dnešní doby bezesporu patří. Ale s jejich užíváním by se to nemělo přehánět.

Ve vlaku, metru, autobusu, trolejbusu, tramvaji, na ulici, v restauraci, v čekárně u lékaře… Tam všude máme neustále v ruce telefon a upřeně do něj hledíme. Zpočátku jsme možná jen tak z dlouhé chvíle sáhli po mobilním telefonu. A jak se situace stále opakovala, časem jsme si na telefon v ruce už tak zvykli, že nám ani nepřišlo divné, že se vlastně do telefonu díváme neustále. Právě to podle odborníků může být začátek závislosti na mobilním telefonu, aniž bychom si to vůbec uvědomili.

Začíná to nervozitou

Co zažíváte, když jste bez mobilu? Jste celý nesví, nervózní, díváte se na hodinky a nudíte se? A hned, jak to jde, vám zrak sklouzne opět na displej telefonu? Závislost na mobilním telefonu se projevuje právě tím, že dotyčný trpí výraznou nervozitou.

Může mít až určité abstinenční příznaky, pokud se mu telefon vybije a on nemá po ruce nabíječku nebo se nemůže ihned připojit k wi-fi síti. Nebo se projevuje tím, že svůj telefon kontroluje prakticky neustále, tedy i v noci, dokonce se kvůli tomu i během noci několikrát budí. Nomofobie se mezi aktivními uživateli mobilních telefonů rozrůstá stejně snadno jako plevel na zahradě.

Mobil může i za partnerské problémy

Je dobré si také uvědomit, že závislost na mobilním telefonu může vyvolávat problémy i v zaměstnání, protože člověk je nesoustředěný, nervózní, jakmile se nemůže na telefon podívat, nebo plní zadané úkoly právě kvůli častému sledování telefonu špatně, pozdě nebo dokonce vůbec. A také to narušuje sociální vztahy mezi lidmi.

Člověk se závislostí na mobilním telefonu sice může mít spoustu přátel a kamarádů, ale pokud během setkání s nimi stále častěji pozoruje víc displej nebo listuje v telefonu, než aby si s přáteli povídal, může o ně snadno přijít. Stejně problematické to může být v partnerském vztahu – místo vzájemné komunikace sedí partneři doma v obývacím pokoji a jeden z nich, v tom horším případě oba, neustále a každodenně sledují své mobilní telefony.

Místo telefonu si kupte budík

I když mobilní telefon je v podstatě nezbytnou součástí dnešní doby, je to praktický pomocník a tak by se k němu mělo také přistupovat. Pokud máte pocit, že patříte mezi závisláky na mobilním telefonu, případně vidíte, že k nomofobii máte hodně blízko, zkuste brát telefon skutečně jako dorozumívací prostředek, případně jako šikovného pomocníka v nutných situacích (například vyhledání dopravního spojení), a jakmile to jde, odložte jej z dosahu očí.

Raději zapřemýšlejte, co vás dříve hodně bavilo, zkuste navázat na své někdejší koníčky, případně si zajděte s přáteli třeba do kina nebo na dobrou kávu či pivo a při té příležitosti nechte telefon schovaný v kapse či kabelce. Ono se mu tam nic nestane a rozhodně to bez vás vydrží.

To platí i v noci – neberte si mobilní telefon do ložnice k posteli. Pokud jste jej dosud používali ráno k buzení, pořiďte si budík. V zaměstnání, pokud máte telefon na stole, přikryjte jej třeba papírem, otočte displejem na stůl a také ztište zvonění. Nebude vás tolik lákat kontrolovat displej.

Vyvarujte se i závislosti na počítači Určitá paralela může nastávat s počítačem, protože i na něm vzniká závislost, zejména každodenním hraním počítačových her. Tento fenomén trvá již mnohem delší dobu než závislost na mobilním telefonu. A do jisté míry je i mnohem škodlivější než závislost na mobilních telefonech, protože se týká teenagerů, u těch vytrvalejších či „nenapravitelných“ přetrvává až do dospělosti. Ze školy či z práce spěchají domů a hrají a hrají, spí jen pár hodin a tak to točí každý den, často až do takové únavy, která jim pak už nedovolí sedět před monitorem. Celé víkendy tráví hraním online her, zapomínají na své předchozí koníčky i přátele. Ne, není to přirozené, není to normální, také hraním počítačových her může vzniknout závislost. Existují dokonce už i odvykací programy pro patologické hráče, jimž se stala závislost na počítačových hrách zdraví nebezpečnou nebo si zkrátka jen uvědomili, že takhle trávit hodiny a hodiny svého volného času není vůbec ideální. A takových lidí jsou po světě dokonce miliony. Pokud máte s hraním počítačových her také problémy, snažte se čas u počítače postupně omezovat – stanovte si jen určitý čas na hraní, ten dodržujte, pak počítač vypněte a naplánujte si jinou činnost ideálně mimo domov, aby vás opět nelákalo jej zapnout a hrát dál. Domlouvejte se s přáteli, choďte zkrátka co nejvíce ven mezi lidi. Velkým pomocníkem může být v tomto případě sport – běžte si zaběhat, zahrát si fotbálek nebo třeba squash. Fyzickou aktivitou se unavíte a po návratu domů již počítač nezapínejte, ale jděte si odpočinout.

Článek vyšel v červnovém vydání časopisu Zdraví.