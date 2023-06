Co víte o závislostech? Vyzkoušejte své znalosti v kvízu a vyhrajte knihu

Vědomostní kvíz o pět knih bude probíhat od úterý 27. června do úterý 4. července do 10:00. Do slosování o ceny postoupí každý, kdo správně odpoví na všech deset otázek.

Výherce uveřejníme zde v článku v úterý 4. července ve 12:00 a budeme je informovat i mailovou zprávou.

Vitaminy, minerální látky a stopové prvky jsou důležité pro správnou funkci lidského těla. Tělo se bez nich zkrátka neobejde, jelikož je samo není schopné vytvářet vůbec, nebo jen v nedostatečné míře. A pokud mu tyto látky chybí, vysílá signály, že něco není v pořádku.

Oblíbená autorka Renata Raduševa Herber přináší jednoduché rady, jak si průběžně doplňovat nejdůležitější vitaminy a minerály, a srozumitelně vysvětluje, proč jsou jednotlivé vitaminy a minerální látky pro zdravý život nezbytné, v jakém množství je užívat a jak je kombinovat s ohledem na konkrétní zdravotní potíže, abyste si mohli užívat dlouhý a spokojený život.

Pravidla soutěže najdete zde.