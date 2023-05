Infuencerky, smutek, nuda i stres. Co nás vede k závislosti na nakupování

Kolik věcí je právě tak akorát?

Přiznávám, že já sama miluji nakupování a často mívám pocit, že náhodně zhlédnutý kousek ve výloze nutně potřebuji. To tyrkysové tílko by vypadalo skvěle k bílým džínám a tyhle sluneční brýle by dokonale pozvedly nudný outfit na trendy záležitost! Při pohledu na šatnu praskající ve švech si ale většinou dokážu přikázat, že nic dalšího nepotřebuji.

Přesto občas neodolám. Obvykle mě po zbrklém nákupu potrápí výčitky svědomí, někdy až takové, že další den vysněný kousek poraženecky odnáším zpátky do obchodu a za trest si dávám přísný nákupní celibát až do chvíle, než mě opět něco neodolatelně zaujme. Nemám pocit, že mám problém. Alespoň zatím.

Podle profesorky Ruth Engsové z univerzity v Indianě si lidé vypěstují závislost na nakupování, protože jsou v podstatě závislí na tom, jak se jejich mozek při nakupování cítí. Když nakupují, uvolňuje jejich mozek endorfiny a dopamin a postupem času se tyto pocity stávají návykovými. Engsová tvrdí, že k těmto pocitům může být náchylných 10 až 15 procent populace.

„Nastal svatební den mé nejlepší kamarádky. Namísto toho, abych se šla proběhnout do svěžího rána nebo připravila snídani pro mé stále ještě spící kamarády v pronajatém apartmánu jsem konsternovaně zírala na obrazovku s fotografií bot za 500 dolarů, které jsem si nemohla dovolit, ale zároveň cítila neukojitelnou touhou okamžitě je mít,“ popisuje na internetovém blogu jedna z žen, která si záhy uvědomila, že nejspíš trpí psychickou závislostí, která ji nadobro ovládá.

Nakupovací mánii, odborně se jí říká oniománie nebo shopaholismus, nahrává i současná éra módních influencerek, které ve svých videích předvádějí nákupní fanatismus v praxi. Jejich videa nás přesvědčují o tom, že pokud nemáme nejnovější trendy, je třeba okamžitě vyrazit na nákup.

Podobné je to i s odvětvím kosmetiky. Mnoho žen ve svých koupelnách shromažďuje bohaté zásoby zkrášlovacích produktů a často vlastní několik různých verzí pečující nebo pěstící kosmetiky. Dermatologové se přitom shodují, že urputným kombinováním a zkoušením stále nových produktů své pokožce nebo vlasům spíše přitížíme.