Přístup na sítě je lidské právo, žádá vězeň soud o uznání. Lákal na nich děti

Soud sexuálního delikventa poslal za obtěžování dětí na 13 měsíců do vězení loni. Používání Snapchatu mu bylo znemožněno na dobu dvou let, informuje server The Independent.

Mužovi právníci ale rozsudek rozporují. Podle nich je zbavení účtu podle Evropské úmluvy o lidských právech (EÚLP) nezákonné. Soudce tak musí řešit, jestli jsou sociální sítě součástí svobody projevu.

„Případ vyvolává důležité otázky o tom, do jaké míry může stát omezit přístup k platformám sociálních médií, které jsou významným nástrojem pro uplatňování práva na svobodu projevu a udržování sociálních vazeb,“ citoval list obhájce Johna Christiana Eldena.

Delikvent s odvoláním proti zákazu neuspěl už loni v listopadu. Soud tehdy zamítnutí zdůvodnil právě tím, že muž Snapchat používal k lákání nezletilých. Právo na používání jiných platforem mu nicméně zůstalo.

V případě, že žádost nyní odmítne i nejvyšší soud, vězňovi právníci se můžou obrátit na Evropský soud pro lidská práva. Rozhodnutí padne pravděpodobně v následujících týdnech.

EÚLP jako test hranic norské justice

Dokument schválený Radou Evropy už dříve některým vězňům posloužil jako důvod k podání odvolání proti rozsudku. Masový vrah Anders Behring Breivik, který v roce 2011 zabil 77 lidí, například s odkazem na Úmluvu tvrdil, že držení v izolaci během výkonu trestu odnětí svobody představuje nelidský trest. Soud však v únoru prohrál, připomíná The Independent.

Norsko EÚLP ratifikovalo po Británii jako druhá země v roce 1952. Podle 18 článků se tak zavázalo k dodržování občanských práv i včetně svobody projevu.

Aplikace Snapchat je nebezpečná v tom, že umožňuje odesílat a přijímat zprávy, které po přečtení zmizí. Existují v ní anonymní účty. Uživatelé se navíc mezi sebou mohou lokalizovat prostřednictvím sledování polohy.

Snapchat sexuální zneužívání dětí v pravidlech zakazuje. Pro důsledné dodržování některé účty blokuje. Ve druhé polovině roku 2023 aplikace zakázala 343 865 účtů spojených se sexuálním vykořisťováním dětí. V Norsku pak sankcionovala 879 účtů, i když není jasné, kolik z nich bylo trvale zablokováno, dodává list.