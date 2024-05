S pobytem v tuzemských lázních mají zkušenost dvě pětiny Čechů

Průzkum, který mezi 840 respondenty uskutečnila agentura Ipsos. Nejčastěji podle něj hostům pobyt v lázních plně či částečně hradí zdravotní pojišťovna.

„Lázně dnes hrají významnou roli nejen v procesu léčby a rekonvalescence, ale i v prevenci onemocnění. Aktuálně se začíná hovořit o tom, že lázně by se mohly stát určitými centry pravidelné prevence a zároveň odměnou těm, kteří o své zdraví pečují a šetří zdravotnickému systému pozdější vysoké výdaje za léčení,“ uvedl prezident Svazu léčebných lázní Eduard Bláha.

Doporučení od lékaře či zhoršení stavu

K dalšímu pobytu v lázních by 27 procent respondentů motivovalo doporučení od lékaře, 23 procent by k tomu vedlo zhoršení zdravotního stavu. Téměř pětina by pak do lázní jela díky benefitu od zaměstnavatele, vyplývá z průzkumu.

V něm respondenti dostali také otázku, jak pobyt v lázních hradili. Dvě pětiny uvedly, že jim pobyt plně zaplatila zdravotní pojišťovna. Dalších 35 procent v lázních bylo jako samoplátci a 13 procent dotázaných za život využilo oba způsoby financování nebo jejich kombinaci.

Z těch, kteří byli v lázních přes zdravotní pojišťovnu, o budoucí návštěvě za své peníze uvažuje 45 procent. Zbylých 55 procent respondentů by jako samoplátci do lázní nejeli.

Cizinci tvořili 25 procent

„Průměrná délka pobytu samoplátců v lázních po předchozí dekádě postupného prodlužování zase klesá. Je to dáno tím, že lázně objevuje stále více lidí. Jejich krátké seznamování s lázněmi tak průměrnou hodnotu ředí, ale u opakovaných pobytů je zřejmé prodlužován,“ doplnil Bláha.

V lázních se předloni léčilo zhruba 216 300 lidí, přibližně o 3600 méně než v roce 2021. Z nich 43 procentům léčbu hradila nebo na ní přispívala zdravotní pojišťovna, což byl proti předcházejícímu roku vyšší podíl.

Tuzemští samoplátci předloni tvořili 32 procent léčených a cizinci 25 procent, vyplývá z ročenky Ústavu zdravotnických informací a statistiky týkající se lázeňské péče.