Andropauza je mužská paralela k ženské menopauze, říká sexuolog

„Na rozdíl od menopauzy, ke které dojde prakticky u všech žen, tak k syndromu mužského stárnutí nedochází zhruba u 15–20 % mužů. Nemají žádné příznaky, a především nemají nízkou hladinu testosteronu. Spíš než o přirozený proces se jedná o určitý patologický stav, který je sice velmi rozšířen, ale nepostihuje všechny muže,“ vysvětluje doktor Novák.

Mezi hlavní příznaky snižující se hladiny testosteronu u mužů patří podle urologa snížené libido, úbytek ranních spontánních erekcí, ale třeba také celková únava či návaly horka. Jan Novák ale upozorňuje, že jmenované příznaky mohou značit i jinou zdravotní poruchu, proto je potřeba muže, který s nimi do ordinace přijde, řádně vyšetřit. „Příznaky, které se vyskytují u syndromu mužského stárnutí, nejsou příliš specifické, to znamená, že nelze pouze na jejich základě udělat závěr. Podobně se může projevovat i porucha štítné žlázy či jiná hormonální dysbalance.“

Na dotaz, kolik mužů vůbec řeší syndrom mužského stárnutí natolik, že zavítají do ordinací odborníků, doktor Novák v Rozstřelu odpovídá: „Pokud tam není žádná iniciativa od partnerky, tak si tito muži často ani neuvědomují, že by za jejich obtížemi mohla stát snížená hladina testosteronu. Většinou si řeknou: už mi není dvacet let, je to přirozený stav.“

Úbytek hladiny testosteronu a s ním spojené obtíže se ale podle doktora Nováka dají řešit: „Pokud neexistuje kontraindikace, tak můžeme testosteron doplňovat, a to buď transdermálními gely, což je gel obsahující testosteron, který si dotyčný natírá jednou denně na záda a ramena, anebo druhou možností je pravidelná aplikace testosteronových injekcí.“ Tyto metody jsou podle urologa většinou bez výrazných vedlejších účinků a muži se po nich cítí velmi dobře.

Hlavním receptem, jak ale obtížím souvisejícím s tzv. syndromem mužského stárnutí předcházet, je podle urologa zdravý životní styl: „U obézních mužů je vyšší výskyt nízké hladiny testosteronu. Snaha udržovat se fit snižuje pravděpodobnost, že v budoucnu bude muž muset řešit problém klesajícího testosteronu.“

V Rozstřelu dále urolog hovoří například o tom, že nejenom testosteron ovlivňuje sexuální aktivitu, ale funguje to i v opačném gardu, tedy, že sexuální aktivita anebo její vidina zvyšuje hladinu testosteronu. Vysvětluje také, proč se stává, že na stáří mívá muž vyšší hladinu estrogenu než žena v podobném věku.