Pohled do zrcadla vás děsí, jste z vlastního odrazu smutná? Pracujte na zlepšení! Takto to nechat opravdu nemůžete! | foto: Profimedia.cz

Jsem důležitá. Zasloužím si to nejlepší. Ráda se rozmazluji. Nejdůležitější láskou je láska k sobě. Také byste dokázala vyjmenovat hromadu takových pěkných hesel a novinových titulků? A také vás někdy napadlo, jestli to není cesta do pekel? ptá se Karolína Ponocná Kamberská.