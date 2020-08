Nežijte jen pro druhé. Naučte se mít ráda sama sebe

Sebeláska není sobectví

Klíčem k úspěchu je především sebeláska. Úcta a pochopení, tolerování chyb vlastní existence by mělo být základem každého jedince. Uvědomte si, že sebeláska není sobectví. Jde o pochopení a prosazování vlastních potřeb.

Ať se nám to líbí, nebo ne, vztah se sebou je ten nejdůležitější, bez jakékoliv nadsázky. Jsme totiž se sebou 24 hodin denně, tak tomu bude až do naší smrti. Kromě toho, nemůžeme nikdy pocítit štěstí, klid a harmonii, užívat si do sytosti krásy života, když se budeme „sebemrskat”, posouvat své potřeby na druhou kolej.