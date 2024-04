RECENZE: Jdu vyhnat z Kremlu Putina, líčí skutečný Šamanův příběh

Beata a Michail Baškirovovi, kteří dokument natočili v koprodukci čtyř zemí včetně Česka, nehledali žádné zvláštní postupy. „Měl jsem zjevení. Bůh mě označil za bojovníka, který má z Kremlu vyhnat ďábla,“ vysvětluje šaman svou misi, za niž je ochoten zemřít.

Takže jde; po silnici, krok za krokem, zapřažený do vozíku s nezbytným vybavením. Postupně se k němu přidávají další poutníci včetně básníka, jenž poměry v Rusku výstižně formuluje.

A zatímco se šaman stává populárním zjevením na YouTube, den za dnem ukrajuje další kilometry ze své křížové výpravy. Večer si postaví stan a vaří na ohništi. „Jako za časů mamutů, kdy nebyly mobily, jen oheň,“ vykládá. Když mu souputníci navrhují, že koupí SIM kartu, ptá se, k čemu to slouží: „Aby nás vidělo víc lidí? No tak to kupte.“

Každá zastávka znamená srocení od zvědavců po diskutéry, sympatizantů i odpůrců šamanova tažení. „Za Putina se žije líp,“ padne v debatách. „Možná v Moskvě, ale jinde naopak hůř,“ tvrdí hlas oponentů.

Na každý pád zosobňuje Gabyšev atrakci: někde ho vítají hesla a tribuny, lidé se s ním fotí, dávají mu pochovat děti a slyší z jeho úst: „Vy demonstrujte, já musím jít, to je můj úkol.“

Groteskní nádech má šamanovo vysvětlení, jak chce Putina odstranit: „Prostě přijdu do Kremlu a řeknu mu – Jsi ďábel, odejdi, zaručuji ti bezpečnost, soudit tě bude Bůh.“

Jednotvárnou stavbu filmu, kde se střídají pěší pochod a debatní zastávky, vykupuje obraz Ruska stále čekajícího na spasitele. Když Gabyševa poprvé zatknou, už je světovou celebritou poskytující rozhovory pro New York Times s tím, že „vězení ani blázinec mě nezastaví“.

Šamanův příběh 55 % Režie Beata a Michail Baškirovovi, účinkuje Alexandr Gabyšev

Novodobý vymítač ďábla se sice opakuje v obecných proklamacích, alespoň však ukazuje, že ne všichni mají z Putina strach. Naopak zarazí, proč se neškodného snílka bojí režim natolik, že potřebuje zásahovou jednotku, helmy, štíty, krev.

Výmluvný detail přinese divadelní představení o šamanovi, kam rozlícená divačka volá policii: „To je protivládní, žádné umění“.

I film sbírá body spíše za odvahu. A Gabyševa nadále drží na psychiatrii. Ve Vladivostoku, co nejdál od Kremlu.