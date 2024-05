„Na novém velvyslanci intenzivně pracujeme. Současný pan velvyslanec byl už odvolán. Věřím, že nový velvyslanec ČR se jednoho dne objeví,“ řekl Lipavský na Nově.

Časový horizont nástupu Pivoňkova nástupce a jeho jméno komentovat nechtěl, což je do dokončení příslušného procesu obvyklé. Podle dřívějších spekulací médií by mohl do Moskvy nastoupit diplomat a bývalý náměstek na ministerstvu obrany Daniel Koštoval.