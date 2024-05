Točí se nové seriály. Ekologické Limity, další Dvojka na zabití i osud Slovanu

Jak se ze severočeského podnikatele stane ikona ekologických protestů a z manželského sporu celospolečenský konflikt, ukáže osmidílný seriál Limity, který začal podle svého scénáře natáčet Petr Zelenka. Do hlavních rolí vybral Aleše Hámu, Veroniku Khek Kubařovou, Tatianu Dykovou, Maxmiliána Dolanského či Jaroslava Plesla, v ČT se seriál objeví příští rok.

„Obtížně hledám témata, kterým bych věřil a kterými by mne bavilo se zabývat. Po několikaleté práci na scénáři Limitů jsem přesvědčený, že v tomto případě máme skvělé téma,“ věří Zelenka.

„Hlavní hrdina se snadno vytočí, ale zároveň musí být velice milý, protože zprvu dělá jen nesympatické skutky, než postupně změní své názory. Jeho exmanželka a jeho nová partnerka nevycházejí z příběhu nejlépe, nevím, proč se mi to přihodilo, musím si na to dát příště větší pozor,“ slibuje autor.

V roli podnikatele a nedobrovolného aktivisty se představí Aleš Háma, jeho seriálovým synem bude Maxmilián Dolanský. Štáb má natáčení rozložené do pětašedesáti dní, poslední klapka by měla padnout na začátku srpna.

Televize Prima dokončila natáčení seriálu Dvojka na zabití 2, v hlavních rolích vyšetřovatelů se v osmi epizodách vrátí Sara Sandeva a Jakub Prachař. „Pokračování je vtipnější a v něčem i drsnější,“ míní herečka, podle Prachaře je druhá řada „propracovanější, zábavnější, zajímavější a taky jsme líp hráli“.

Dvojice, která se současně miluje i nenávidí, zažila krajní situace, třeba během posledního natáčecího dne postrčila Sandeva svého kolegu do Vltavy. „Byl to trochu adrenalin, já se o něj bála víc než on sám,“ líčí herečka. Datum premiéry zatím Prima neoznámila.

Do třetice obsáhne osm dílů také časosběrný dokument Slovan Liberec: zpátky na vrchol, který připravuje tým projektu Iveta. Režisér Michal Samir bude rok zaznamenávat dění v prvoligovém klubu, který hodlá pod novým majitelem usilovat o nejvyšší mety doma i o účast v evropských pohárech.

„Kdybych nebyl režisér, nejspíš bych působil ve fotbale, jenž je mou celoživotní fanatickou vášní. Jednak jsem ho hrával, jednak mám i licenci na rozhodčího,“ přiznal Samir, který bude Slovan sledovat až do května příštího roku.