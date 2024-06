Češi jsou pohlední, říká skotská autorka. Do Prahy se zamilovala

Vaše poslední kniha nese název Letní nebe. Mohla byste ji českým čtenářům představit?

Možná začnu jednou faktickou drobností. Ve Skotsku máme asi dvě stě ostrovů, a zhruba na stovce z nich žijí lidé. Jedná se ale o velmi malé komunity. Tyto komunity vlastní malá letadla, říkáme jim „puddle jumper“. Na ostrově Barra se přistává přímo na pláži – není tam žádná přistávací dráha, jak ji známe. Což mi přišlo hrozně zajímavé, a proto jsem napsala Letní nebe. Jeho hlavní hrdinka, Morag, je totiž pilotka. S tímto malým letadlem jednoho dne nouzově přistane na malém skotském ostrově, o němž si myslí, že je neobydlený. Ale není.

Jenny Colganová Spisovatelka a autorka románů pro ženy.

Narodila se v Prestwicku ve Skotsku.

Vystudovala Edinburskou univerzitu a poté šest let pracovala ve zdravotních službách.

V roce 2013 vyhrála její kniha Rosiin sladký krámek snů (Argo, 2015) cenu za nejlepší britský romantický román roku udílenou tamní Asociací autorů romantických románů.

A dál je příběh o lásce?

Také, ale její práce pilotky je stejně důležitá. Piloti totiž milují svou práci. A mě zajímala právě ta vášeň, kterou lidé pro věci mají. A může to být cokoliv – létání, knihy, vaření,...

Hlavní hrdinka Morag se do Skotska vrací, protože jí onemocní dědeček. I vy jste z rodného Skotska na čas odešla, a pak se vrátila. Proč?

Můj manžel je lodní inženýr, pracuje na velkých jachtách po celém světě. Předtím, než se nám narodily děti, ale i když byly ještě malé, jsme hodně cestovali. Nějaký čas jsme strávili v Nizozemsku, a pak téměř osm let ve Francii. Poté ale moje matka onemocněla, a proto jsme se vrátili za ní do Skotska. Děti se usadily ve škole, a zvykly si, mají to ve Skotsku rády. Proto jsme zůstali. Až budou děti velké, chtěla bych se do Francie alespoň částečně vrátit.

Zní to, že jste to ve Francii měla opravdu ráda, Jaké to bylo, vrátit se do Skotska?

Bylo mi smutno, když jsem se vracela. Opravdu. Ale když jsem se pak znovu ocitla na skotské půdě, došlo mi, jak je tam krásně. Kromě toho hrozného počasí, samozřejmě. Ze začátku to bylo těžké, ale teď je to vlastně úžasné. Máme tam spoustu starých kamarádů a děti jsou tam šťastné.

Je tedy Morag vaším alter egem?

Kdepak, já bych nikdy nemohla být pilotkou.

A jiná postava vašich příběhů?

Řeknu vám takovou zajímavost ze světa spisovatelů. Když se mezi sebou my, autoři románů, potkáváme, považujeme za velmi neslušné číst něčí románovou prvotinu. První knihy bývají hodně autobiografické. Odhalují často i něco, co by čtenář neměl vědět...

Ještě štěstí, říkám si, když tu tak spolu sedíme, že můj první román není do češtiny přeložený. V něm by se o mně čtenáři dozvěděli hodně. Ale v dalších desítkách knih, které jsem napsala, tam už ne. Beru si spíš malé kousky a charakteristiky lidí, které potkávám. Ale nezakládala bych svou hlavní postavu na sobě.

A máte alespoň nějakou svou oblíbenou postavu?

Asi by to byla Rosie (Rosiin sladký krámek snů, Argo, 2015, poz. red.). Je úžasně praktická a i když se jí spousta věcí nechce dělat, dělá je. Je za tím usilovná touha nevzdat se.

„Mužské předsudky jsou legrační.“

Jste jednou z nejplodnějších skotských románových autorek. Kde pořád berete inspiraci?

Řekla bych, že vlastně úplně všude. Lidský život je totiž hrozně zajímavý. Hodně chodím pracovat do kaváren, a tam to všechno vidíte. Poměrně nedávno jsem takhle v kavárně potkala ženu, která vypadala velmi unaveně. Do podniku přišla se starší paní, což byla evidentně její matka. Došla ke své dceři a spustila, že se jí nelíbí místo, nechutná jí káva, a nelíbí se jí ještě to a tamto... V tom stěžování a výrazu tváře bylo úplně všechno. Kdybychom se každého zeptali, jak šílená je jeho rodina, byli bychom tu do půlnoci.

Jinak žádné plány do budoucna nemáme – ani jeden jediný –, tedy krom toho, že budu milovat jeho i náš život, jak to jen svedu, protože jsem pochopila, jak moc křehké všechno je – jako ptačí křídlo, skořápka vejce nebo taky jako zlomené srdce. (Letní nebe, Argo, 2024)

Kolik hodin denně píšete?

Snažím se napsat 1 500 až 2 000 slov denně. Záleží na tom, jak dlouho mi to zabere. Ale vždy sama sebe pobízím: No tak, napiš ještě pět set!

A vždy dopředu víte, jak vaše příběhy dopadnou?

Ano, vždy. Ne vždy si dopředu promyslím všechny dějové zápletky a sama jsem občas překvapená, kam až při psaní svého příběhu dojdu. Je to vlastně i mnohem zajímavější, když sám sebe překvapíte. Když člověk nedokáže překvapit sám sebe, těžko ho pak překvapí cokoliv jiného. Ale konce už mám dopředu promyšlené.

Proč jste si vybrala zrovna románovou fikci?

Miluji romantické komedie a jeden čas jsem dělala i stand-up. Hledala jsem rámec, který by byl romantický a vtipný zároveň. Trapnost lidí v romantice mě fakt baví.

Přesto jsou čtenářkami vašich knih převážně ženy. Máte i čtenáře muže?

Když si čtu nějaké dopisy od čtenářů, často se mi stává, že mi přijde dopis od muže, který je překvapený sám sebou, že mou knihu četl. Často říká, že si ji půjčil od přítelkyně na dovolené a podobně. Ty dopisy jsou ale plné předsudků. Na to mám jenom jednu odpověď: „Když máš rád dobré knihy, tak se ti líbí i ty mé. Jsou to tvé vlastní předsudky, které ti brání, ne moje. Víc k tomu nemám co říct.“ Je to legrační. Ale samozřejmě taky záleží na zemi, odkud čtenář pochází. Například ve Skandinávii jsou v tomto ohledu napřed, tam by to asi mohlo být jiné.

Mohou se muži čtením vašich knih naučit něco o ženách?

Rozhodně ano! Moje nejnovější kniha je o ženách ve středním věku. A být ženou ve středním věku není zrovna jednoduché. To by si mohli muži z mé knihy vzít. Ale obávám se, že k tomu je ještě dlouhá dlouhá cesta.

Vraťme se ještě k tomu, že píšete zejména o lásce. Co je podle vás láska?

Myslím, že to je jedna z těch otázek, na kterou se nedá dobře odpovědět. Protože lásku poznáte až ve chvíli, kdy ji najdete. Nedokážu přesně říct, co láska je, ale kdo ji najde, ten ji najednou pozná. Stejně tak jsem to měla se svým manželem. Nebylo v tom žádné blbnutí, prostě jsem s ním od začátku měla pocit, že jsem doma. A to i když jsme cestovali po celém světě. To je možná láska. Ať jste kdekoliv, cítíte se doma, protože vedle sebe máte někoho, koho milujete.

Píšete i o smutku. Kdy jste cítila smutek vy?

Víte, nikdo se nedožije padesátky, aniž by se mu nestaly nějaké velmi smutné věci. Život se děje, ztrácíme rodiče, přátele, lásky... Život nikoho nenechá bez úhony. Proto není těžké z těchto emocí čerpat, jsou naprosto univerzální. Nikdo neprojde životem bez ztráty lidí.

Čech jako romantický hrdina

Jaké knihy ráda čtete?

Mám moc ráda knihy o plavbách lodí, nebo o cestách na Antarktidu, které se zvrtnou a od základu pokazí. Víte totiž, co obzvlášť miluji u nás ve Skotsku, kde nebývá dobré počasí? Ráda jsem uvnitř, v útulném pokoji, a čtu si o tom, jak muži čelí strašným útrapám. Ať už na jižním pólu nebo na Severozápadní cestě, která spojuje Atlantský oceán a Tichý oceán. To je můj oblíbený druh knih.

Takže ráda cestujete?

Ano, i to je skvělá část mé práce. Mám neuvěřitelné štěstí, že se mohu vydat na tak úžasně zajímavá místa. Ne všude je tak krásně jako v Praze, ale je jen velmi málo míst, kde by se nedala uskutečnit nějaká pěkná procházka. Navíc je to občas takový pocit, jako když se ocitnete na jiné planetě. Často mi moje výjezdy do zahraničí organizuje někdo jiný, což je také velké štěstí, ale následkem toho ne vždy vím, kam přesně jedu. Pak se dozvím, že jedu třeba na knižní festival do Lipska, a po nějakém čase na cestě vystoupím v Lipsku. Je to jako nějaké kouzlo.

V Praze jste poprvé v životě. Jak se vám tu líbí?

Je to úžasné místo, opravdu. Viděla jsem předtím spoustu fotografií, které tu lidé pořídili už milionkrát. A je to vlastně úplně zbytečné, stačí tu být, nasávat atmosféru, a pak si koupit pohlednici.

Ochutnala jste nějaké české jídlo a pití?

Včera jsem se velmi dobře najedla. Šli jsme do restaurace u Karlova mostu a byl to prostě ráj. I počasí bylo nádherné. Opravdu jsem se tu do toho zamilovala. Je to vzrušující.

A zkusila jste se naučit nějaká česká slova?

Čeština je hrozně těžká. Vím dost akorát na to, abych řekla „omluvte mě“, „děkuji“ a „dobré ráno“, ale zdá se mi, že ani to nedokážu říct správně. Vlastně bylo poměrně zábavné, když jsem si myslela, že tu komukoliv můžu říct „ahoj“. Přísahám, už s tím přestanu.

Stihla jste i procházku po Praze?

Ano, jednu už jsem stihla, a chtěla bych na další. Určitě chci vidět Pražské Jezulátko, které se nachází v kostele, blízko nějž teď bydlím. A také bych se chtěla podívat na Pražský hrad. Na to si ale opravdu přivstanu, protože předpokládám, že festivalový program budu mít extrémně nabitý.

Mluvíte o Praze velmi hezky. Dokážete si představit, že byste sem zasadila děj některé své další knihy?

Víte, Praha je opravdu krásná, a krásné prostředí hraje v mých knihách také roli. Ale kdybych se sem snažila zasadit příběh, určitě bych provedla nějakou hloupost. Třeba špatně popsala některá místo, nebo v románu spletla číslo tramvaje. A někteří lidé by si pak všimli, že odtud nepocházím a moc to tu neznám. Spolehlivě bych to tu nepopsala, proto spíše ne. Ale čeští muži jsou docela pohlední. Možná bych z nějakého Čecha mohla udělat romantického hrdinu.

Prozraďte ještě, na jakou další knihu se mohou vaši čtenáři těšit.

Prohlížíte si někdy webové stránky s nemovitostmi, z nichž některé si nemůžete dovolit?

Asi jako každý mladý dospělý člověk v Praze...

Tak tím pádem bude moje nová knížka pro všechny mladé dospělé v Praze! Ještě tedy nemám název knihy, ale zahrnu tam tuto myšlenku. Protože celý příběh je o jedné staré ženě a její dceři, která se vrací k ní do domu. Bytová krize je strašná a ona nemůže najít bydlení. Matka samozřejmě svou dceru zbožňuje, ale jejich soužití nebude úplně jednoduché. A víc už neprozradím.