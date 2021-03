Ne! Naučte se říkat NE, je to pro vás velmi důležité. Neznamená to bezhlavě odmítat všechny prosby o pomoc či laskavost. Jsou ale situace, v nichž tím, že neřekneme NE, ubližujeme sami sobě. Proč to děláme? Možná si myslíme, že to tak prostě musí být, nebo se bojíme, že ten, koho odmítneme, se urazí, bude se na nás zlobit, možná ho i ztratíme, dostaneme se do konfliktu. Kolikrát jste ale věděla, že byste měla říct NE, chtěla jste, ale nedokázala jste to? Máme svou hodnotu a své hranice, není možné vždy, všem a na všechno říkat ANO. Právě hranice patří k základům sebelásky.

Klidně a bez pocitu viny řekněte NE, když po vás někdo chce něco, co je v rozporu s vašimi názory, hodnotami či přáními, když nemáte čas, když víte, že není ve vašich silách to zvládnout, když cítíte, že vás druhý chce jen zneužít atd. Nejste povinna odmítnutí vysvětlovat. Rozhodně mlčte, nechcete-li říct pravé důvody a jen byste se vymlouvala.