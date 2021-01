Možná si to neuvědomujete, ale důvěra v sebe sama nás ovlivňuje naprosto ve všech směrech. Vytoužené práce, harmonického vztahu či „jen“ klidu a pohody těžko dosáhnete tím, že si nebudete vůbec věřit. Nezaměňuje však nadřazenost a aroganci za dostatečně vysoké sebevědomí. Jde o zcela odlišné záležitosti, které se ovšem často pletou.

Ze strachu, aby nás okolí nepovažovalo za „sobeckou a namyšlenou mrchu“, se bojíme za sebe bojovat, prosazovat vlastní potřeby, používat ostřejší lokty. Pamatujte si, že hrát si primárně na svém písečku, opravdu není nic špatného, ba naopak. Na piedestalu MUSÍTE být v první řadě vy, nezapomínejte!

Pohled do zrcadla vás děsí, jste z vlastního odrazu smutná? Pracujte na zlepšení. Takto to nechat opravdu nemůžete.

Rada odborníka

„Za nešťastnou ženou mnohdy stojí minimální úcta k sobě samé a nulová sebeláska. Ale proč? Žádná z nás není dokonalá, každá máme něco, díky čemu jsme vlastně unikátní a svým způsobem krásné. Je potřeba si uvědomit, že vše začíná sebeláskou. Mějme se proto rády,“ apeluje na nás, ženy, mentorka Denisa Jedličková.

„Zkuste se do sebe zamilovat. Postavte se před zrcadlo a řekněte si nahlas, co na sobě doopravdy máte ráda. Poté si dané věci poznamenejte, napište k nim i důvod, proč to tak je. Každý den celý „proces“ opakujte, po měsíci si přečtěte, co vše jste o sobě krásného napsala.“

Tahák k sebelásce od mentorky Denisy Jedličkové, doplňte dle libosti:

Nejraději na sobě mám…



Moje nejlepší vlastnosti…



Nejlépe se cítím když…



Nejvíce si odpočinu…



Nejspokojenější jsem…



Nejraději se odměňuji…



Můj největší sen je…



Splním si ho…



Psát si své klady a sny vám přijde směšné? Budiž, ale jde o techniku, která se nejednou osvědčila.

Jin a jang

Na jednu stranu jsou ženy k sobě až příliš tvrdé. Používají s oblibou výmluvu na nedostatek času. Chyba. Nedostatek času neexistuje. Máte potřebu dát si horkou lázeň, na pár desítek minut být na „samotce“? Učiňte tak! Požádejte partnera o zabavení ratolestí. Nejde o žádné selhání, pokud si myslíte.

Začněte být sama k sobě vstřícnější a ohleduplnější! Dopřejte si kosmetický rituál, jděte běhat, meditujete, kreslete, běžte spát o hodinu dříve než je běžné. Zkrátka a dobře, dělejte vše, po čem vaše srdce touží, nevzdávejte se toho, co máte ráda. Nejenže vnitřně povyrostete, navíc, jedině spokojená manželka a maminka má spokojenou rodinu.

Paradoxem je, že v jistém směru jsme zase až příliš benevolentní. Například, nechceme, případně neumíme říkat NE ostatním. Pro druhé jsme ochotné obětovat cokoliv, pomoci jim v maximální možné míře. Místo toho, abychom věnovaly drahocenné chvilky svým koníčkům a tužbám, i těm pro někoho malicherným, raději jsme dlouhé hodiny na telefonu s kamarádkou, řešíme stále se opakující problém s jejím nevěrným partnerem. Určitě se nedistancujte, milované nepřehlížejte, buďte tu pro ně, ale NE na úkor svých primárních potřeb. Sobecké? Záleží na úhlu pohledu…

Dopřejte svému životu ten správný balanc.

Proměna

Když postupem času začne mít člověk rád sebe sama, najednou si začne více všímat toxických lidí, kterými se doposud obklopoval, jinak reaguje na nepříjemné okolnosti, co jej negativně ovlivňují.

„Jste ve vztahu, kde vás partner omezuje, nepodporuje a nenaslouchá? A co v něm ještě děláte? Pokud se nechce změnit a pracovat na sobě, neztrácejte čas. To stejné platí o zaměstnání. Dělejte to, co vás baví a naplňujte. Vydejte se třeba cestou svého vlastního podnikání a snu. Obklopujte se správnými lidmi,“ doporučuje Denisa Jedličková.

Nastavte pevně své hranice, aby bylo jasno, co si k vám může dovolit váš manžel, šéf nebo rodina. Nenechte si ubližovat, mějte svoji hodnotu a pracujte na lásce k sobě samé. Ta je opravdu jediným klíčem ke všem krásným věcem v životě.