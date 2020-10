Myslete sama na sebe. Nebojte se říci ne a šlápnout na brzdu

V první řadě je třeba uvědomit si jednu důležitou věc: vždy jde hlavně o vás, a to i tehdy, když máte rodinu a děti. Ano, jako matka musíte myslet na potomky, nicméně, když budete žít nespokojeně, odrazí se to také na psychice nejmenších.

Ratolesti totiž vnímají všechna negativa, v nichž vyrůstají, a to od velmi útlého věku. Dokážou vycítit, kdy jeden z rodičů trpí. Už tedy nepoužívejte výmluvu typu: „Musím udržet manželství za jakoukoliv cenu, máme přece děti!“ Dopouštíte se tak obrovské chyby na sobě, stejně jako na dětech a partnerovi.

V koncích

V úzkých se vždy zeptejte sama sebe: Co vlastně chci? Co jsem schopná obětovat pro vyřešení situace? Můžu teď něco udělat? Určitě jen tak neseďte a nenechávejte věci plynout, že se nějak samy vyřeší…



Konejte! Ač je nejhorší dávat si časový horizont, my ženy opravdu potřebujeme vidět pomyslné světlo na konci tunelu. Sice může přijít zklamání, že plán nevyšel, ovšem mějte alespoň hrubou skicu budoucnosti, připravte si hned několik scénářů pro případ, že první varianta ztroskotá. Alespoň tak máte vidinu konce, ať už bude vypadat jakkoliv.

Všichni máme občas trápení. Důležité je, nenechat si vzít životní elán, nehroutit se, postavit se k věcem čelem.

Nikdy na sebe netlačte. Nemějte přehnané cíle. Zkuste se vybičovat, přemoci sama sebe. Možná se nyní zdá, že východisko neexistuje a nepovažujete se za odolnou hrdinku, přesto se vybičujte na maximum. Když už nic, ve finále budete překvapená, kolik vnitřních sil vlastně máte. A nebudete mít výčitky, že jste něco vzdala příliš rychle a snadno. Vždy ale poslouchejte své tělo a mysl.



Tip: Zkuste se nepodceňovat, ale ani nepřeceňovat. Nekreslete čerta na zeď, buďte realistka, připravená s grácií zvládnout všechny nástrahy života.

Strůjcem svého štěstí jste vy

Možná se ptáte, jak vlastně poznat hranici, kdy je ideální čas zatáhnout za brzdu. Vzít zpátečku. Odejít, začít znovu, jinak. Na to správná odpověď neexistuje. Bohužel. Každá z nás má vnitřní mantinely nastavené jinak. Jak se říká, co člověk, to unikát.

Můžete se obrátit na kamarádky a vyslechnout si jejich rady, jak dále postupovat například ve vztahu, který skřípe. Máte možnost vyhledat psychoterapeuta, jenž bude v těžkých chvílích vaší oporou. Ale nakonec máte vše pouze vy ve svých rukou.

Alkohol a jiné látky vám možná na chvíli pomohou, ale pozor, ať neskončíte jako mnoho těch, kteří jim ve slabé chvíli propadli.

Nikdo jiný za vás nemůže problém vyřešit, ani vám dát ten nejlepší návod, jak s ním pracovat. Určitě je ale dobré mít po boku milované a nejbližší, ty, kteří jsou vaším podpěrným pilířem v mizerném období.

Jakmile už na vás bude špatných zpráv a katastrof moc, objeví se psychické problémy, nespavost, nechuť k jídlu, z vašich dní se vytratí elán a energie, je to jasné znamení k tomu, abyste řekla nekompromisní: Dost!

Za žádných okolností se nenechte vmanévrovat nějakou situací či člověkem až na úplné dno. Nikdo a nic nestojí za vaše slzy či psychické sesypání. Naslouchejte vnitřní intuici, ta funguje vůbec nejlépe.