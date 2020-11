Neusněte na vavřínech. Deset kroků k harmonickému vztahu

Která žena by netoužila po láskyplném souladu v partnerství. Jenže nestačí jen chtít, je potřeba se o tuto skutečnost zasloužit. Udělat něco pro to, aby soužití s vyvoleným bylo jako z červené knihovny. A dobrá zpráva zní: možné to je.