Mám tě dost. Poznejte, kdy to není ponorka, ale umírající vztah

Chvilky, kdy nám náš partner tu a tam „leze na nervy“, nejsou ve vztahu nic výjimečného. Je zkrátka přirozené někdy zatoužit po odstupu. Být na okamžik sama sebou, bez jakékoliv společnosti, včetně člověka, kterého milujeme, a věnovat se navrácení duševního klidu. Ovšem v současnosti, kdy jsme podrážděné z aktuálního dění, nás náš milý může vytáčet o to více.

Doba, kdy musíte trávit nebývalé množství času jen spolu, může mít za následek nejen tolik známou „ponorku”, ale také fakt, že najednou prozřete. Už proto, že protějšek lépe poznáte a uvědomíte si, že není ten pravý. Dojdou vám skutečnosti, které jste zdárně dlouhé měsíce a roky vnitřně popírala. Co teď?

Zvažte všechna pro a proti

V žádném případě se neunáhlujte a s případným rozchodem posečkejte. V první řadě promluvte sama se sebou. Sepište si na papír klady a zápory vztahu, nezapomeňte ani na situace, kdy vám bylo s partnerem dobře a kdy vám naopak ublížil. Buďte upřímná a soudná. Možná vám rekapitulace soužití zabere pár dní, ale o to lépe. S odstupem a chladnou hlavou se takto závažné kroky řeší lépe. Nebudete litovat jednání v afektu.

„Ponorka“ se vyznačuje averzí k druhému, která přijde téměř znenadání, zatímco přechozený vztah, nesoulad, pociťujete již delší dobu.

Neuškodí ani rozmluva s nejlepší přítelkyní, která vás dva dobře zná. Musí však jít o někoho, kdo jedná fér a nebojí se říci ani nepříjemnou pravdu. Mnohdy každému z nás chybí pomyslný odstup a pasujeme se do role obětí. Neumíme přiznat, že za částí konfliktů stojí třeba naše hašteřivá povaha.

Tip: Ač můžete dostat od okolí jakoukoliv cennou radu, nezapomínejte, že vaše problémy nikdo jiný nevyřeší. Jde o váš život a o tom si v důsledku rozhodujete vy sama.

Smíření

Nedokážete pevně uchytit své pocity? Ani vy sama netušíte, co se ve vás odehrává? Pak zkrátka vypněte. Přestaňte tolik přemýšlet nad svým vztahem. Nechte tomu volný průběh.

Některé vztahové „zdi“ lze obejít, jiné neprobouráte, i když uděláte maximum.

Zkuste vydržet alespoň tři týdny v „neřešícím“ režimu. Držte své emoce na uzdě. Buďte milá, běžte naproti ke zlepšení domácí situace. Nenaznačujte osobní krizi. Někdy utápění se ve chmurách vnitřní nespokojenost jen prohlubují.

Tváří v tvář

Skvěle funguje i „útěk“, tedy s lehkou nadsázkou. V případě, že si nejste jistá, jestli jde o ponorkovou nemoc, či přechozený vztah, je nejlepší variantou na pár dní změnit vzduch. Odjet třeba na chatu, dát si pauzu, přemýšlet. Asi po třech dnech se může dostavit smutek nebo stesk po partnerovi, v tomto případě vám na něm stále záleží.

Když to máte v hlavě vyřešené a uzavřené, většinou se obdobné okamžiky neobjeví. Nenadálý pláč a chmurné stavy jsou naopak signály, že se hroutí vaše vize a představy o pohádce se šťastným koncem, ve který jste tolik věřila.

Nemějte si za zlé, že z vás láska k muži vyprchala. Bohužel se tak občas děje.

Chybu neuděláte statečným krokem. Postavte se problémům čelem. Když se objeví pocit, že dále už takto nemůžete, neduste to v sobě. Běžte rovnou za svým mužem. Bez okolků mu řekněte, co cítíte. Nebalte trápení do hezkého dárkového balení. Pánové tvorstva beztak náznakům nerozumí.

Mluvte v klidu, s rozvahou, neurážejte, nevyčítejte. Mějte promyšlené i budoucí řešení. Uvidíte, s čím se vytasí protějšek. Když i pak budete vnímat situaci jako neudržitelnou, přestaňte si něco nalhávat a zbytečně se trápit.