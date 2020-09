Netopte se v zármutku. Dvanáct rad, jak se vyrovnat s rozchodem

1. Přijměte to jako fakt

První reakce jsou nedůvěra a překvapení: „To přece nemůže být pravda!“ Odolejte pokušení prosit, aby si to ještě rozmyslel, nebo plakat, že je to vaše vina. Vezměte to jako skutečnost, se kterou se musíte vyrovnat. A zkuste si udržet odstup a nadhled.

2. Nedělejte ukvapená rozhodnutí

Křik, hysterie, vyhazování partnerových věcí z okna nebo zničení jeho notebooku není namístě. Stejně jako snaha rychle (nejlépe do druhého dne) sehnat na internetové seznamce náhradu.

3. Dejte průchod emocím

Náhlý a překvapivý rozchod jde ruku v ruce s vyhrocenými silnými emocemi – smutek, bolest, hněv, strach, pochybnosti, nenávist, možná také úleva či jiné pocity se mohou divoce střídat. Nechte to tak. Je to normální a v pořádku. Nechte své emoce a pocity žít vlastním životem. Když je budete potlačovat, vaše nešťastné období se jen zbytečně protáhne.

4. Mluvte o tom

Máte přece kamarádky, rodinu, známé, tak s nimi rozchod proberte. Je pravděpodobné, že podobnou zkušenost má někdo z nich za sebou. Je dobré sdílet své starosti a nechat si poradit od lidí, kteří to s vámi myslí dobře. Hlavně neveďte dlouhé telefonáty s jeho matkou či sestrou.

5. Rozptylujte se

Nejhorší ze všeho je topit se (nedej bože dokonce utopit) ve vlastním zármutku. Vždyť ve známé pohádkové písničce se zpívá: „Dělání, dělání, všechny smutky zahání…“ A tak se vrhněte s vervou do práce, přijměte pozvání kamarádů na večírek, nebo lámejte sportovní rekordy. Osvědčilo se na nějakou dobu změnit prostředí, krátká dovolená udělá divy.

6. Překonejte myšlenky na pomstu

V té obrovské bolesti, kterou právě prožíváte, si představujete, jak mu ublížit? Jak mu všechno to utrpení vrátit? Nedělejte to! Nechte fantazie fantaziemi, můžete si klidně snít o tom, jak mu rozřezáváte pneumatiky jeho oblíbeného sporťáku, nebo na malé kousky lámete jeho tenisovou raketu, ale do praxe podobné nápady neuvádějte. Za čas byste toho zbytečně litovala, a hlavně – nic by vám to nepřineslo.

„Převozník“ a kamarád se (sexuálním) bonusem Největší chyba je okamžitě shánět někoho nového s podtitulkem: „Tak já ti teda ukážu!“ Náplast v podobě rychlé náhrady se většinou stejně rychle odlepí. V tomto období dobře fungují tzv. převozníci nebo dobří kamarádi s – jak se eufemisticky říká – bonusem či benefitem. Tedy naprosto nezávazné, leckdy jen ryze sexuální vztahy. Nebraňte se jim! Provezou vás kritickou dobou, rozptýlí a kamarád vás doprovodí i na společenskou akci. A časem se uvidí. Nikde není psáno, že se z převozníka nemůže stát partner.



7. Zaměřte na sebe

Myšlenky vám budou k němu ještě nějakou dobu bezděky utíkat. „Dneska měl mít ten pracovní pohovor. Jestlipak to místo dostal?“ Což je v této situaci normální. Přesto myslete na sebe, plánujte si výlety a návštěvy, dělejte si radost maličkostmi.

8. Vypořádejte se s pochybnostmi

Nejspíš budete sama sebe (a své blízké) obtěžovat otázkami: Co jste udělala špatně? A měla jste to vytušit? Nebo oni cítili, že něco není v pořádku? Nechte to být! Ukončila se jedna kapitola vašeho života, tak se pomalu připravujte na otevření další.

9. Věnujte se dětem

Máte-li děti, je všechno mnohem složitější. Vždyť ony trpí úplně stejně jako vy. Rozbil se jim bezpečný přístav – domov. Nikdy před nimi nepomlouvejte jejich otce. Už kvůli nim musíte být silná. A kvůli nim musíte s bývalým udržovat aspoň minimální a korektní kontakt. Děti potřebují ujištění, že pořád mají oba milující rodiče, kteří sice nebudou žít spolu, ale na vztahu k nim se nic nemění!

10. Udělejte si radost

Dopřejte si masáž, relaxujte v sauně, přečtěte si romantickou knížku, nebo se znovu podívejte na všechny filmy o Bridget Jonesové, o kterých tolikrát s despektem říkal, jak jsou stupidní. Musíte se znovu naučit prožívat radost a příjemné věci.

11. Vytvořte si nový život

„Co bude dál?“ říkáte si a před očima máte obrázek, jak se zkroušený a nešťastný vrací do vaší náruče a se slzami v očích prosí o odpuštění. Věřte, že to se v reálném životě často nestává. Proto si co nejdřív uspořádejte věci kolem sebe a najděte sílu začít znovu a bez něj!

12. Nestyďte se vyhledat pomoc

Psycholog nebo psychiatr jsou odborníci, kteří podobných případů ve své praxi viděli desítky. Na situaci se dívají z nadhledu, proto se jejich rad držte a respektujte je.