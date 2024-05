Slyšíte víc vulgarit v seriálech? Tvůrčí pohled, jdeme s dobou, tvrdí televize

Kdysi to bývalo docela jednoduché. Sedli jste si večer k televizi, a pokud se mělo za chvíli odehrávat něco lehce pikantního, hlasatelka významně oznámila, že následující film „opravdu není vhodný pro mládež“. A kdyby to snad někdo přeslechl, vzápětí se v rohu obrazovky objevila zřetelná hvězdička. Ve většině rodin to znamenalo, že reptající školáci – pokud už neleželi v dětských pokojích – byli nemilosrdně vykázáni z obýváku.

Trochu to vypadá, jako by si tvůrci řekli, že když mohl prezident Miloš Zeman v Českém rozhlase s gustem překládat název rockové skupiny Pussy Riot a českou vulgaritu navíc zálibně opakovat, proč by se měli oni žinýrovat.