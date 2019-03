Televizní rada si všimla vulgarit v seriálu Most!, žádá nápravu

Rada upozornila Českou televizi na porušení zákona, kterého se podle ní dopustila tím, že 11. února 2019 odvysílala od 21 hodin na programu ČT1 šestý díl pořadu Most!, jenž obsahoval vulgarismy a nadávky. „Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění,“ stojí ve zprávě.

„Vyčkáme, až nám bude doručeno písemné vyhotovení upozornění, abychom se seznámili s tím, co rada považuje za porušení zákona,“ reagovala mluvčí ČT Karolína Blinková. „Dodat lze v tuto chvíli, že v jednom případě byl pořad zařazen do vysílání až po 20. hodině, ve druhém případě po 21. hodině a v obou případech je ČT označila piktogramem 15+, aniž jí to ukládá zákon.“

Příslušná šestá epizoda komediálního seriálu Most! vrcholila scénou v nevěstinci, kde mimo jiné zaznělo „trochu hekej, jako že m**áme“. Zazněly v ní rovněž průpovídky jako „černá sympatie je taky sympatie“ nebo „Rom, nejlepší přítel člověka“.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání upozornila Českou televizi ještě na jiné údajné porušení zákona, a to kvůli filmu Díra u Hanušovic, který se vysílal od osmi večer. Také v tomto snímku objevila rada vulgarismy a nadávky a rovněž poskytla sedmidenní lhůtu k nápravě.

Zasedání rady se konalo 12. března a vzešlo z něj celkem sedm upozornění na porušení zákona, pět řízení o přestupku a dvě pokuty. Několik upozornění se týkalo TV Barrandov, respektive pořadů Jaromíra Soukupa.

VIDEO: Za scénou: Most! - V nejlepším se má přestat Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu