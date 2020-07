Psychopati lžou a manipulují. O jejich nápravu se nesnažte

Možná za to mohou filmy a seriály. Lidé si kvůli nim myslí, že psychopatem se může stát jen někdo opravdu velmi zvrhlý a úchylný. Někdo jako Hannibal Lecter z Mlčení jehňátek nebo Norman Bates z Hitchcockova Psycha. Ale skutečnost je jiná.

Podle vědeckých výzkumů je jeden člověk ze sta regulérním psychopatem. Pokud bychom si vzali jako příklad třeba Prahu, která má cca 1,3 milionu obyvatel, pak v metropoli žije takovýchto děsivých podivínů 13 tisíc. A to vážně není málo.

Je třeba si vysvětlit, kdo to ten psychopat vůbec je. Není to jen takový člověk, který vraždí, nebo se s radostí rýpe v lidských orgánech. Jde mu hlavně o moc, a to absolutní. Potřebuje, aby mu ostatní v podstatě patřili a on si s nimi mohl hrát jako s figurkami na šachovnici. Udělá pro to cokoli, jakkoli i kdykoli.

A přestože jsou to vlastnosti velice zpupné a nečestné, v dnešní době, která je přece jen dost povrchní a krátkozraká, je za ně ještě velice často obdivován. Pojí se s tím vysoké pracovní pozice a často také bohatství, z něhož se těm, kdo ho mají i nemají, často zatočí hlava.

Problém psychopata je, že naprosto nehledí na nikoho jiného. Myslí jen na své vlastní uspokojení. A pokud k jeho dosažení musí pomyslně setnout hlavy, je mu to naprosto jedno.

Profese s největším zastoupením psychopatů (podle britského psychologa Kevina Duttona) Ředitelé společností, vysoký management a politici



Právníci



Pracovníci ve zvukových a vizuálních médiích (rádio a TV)



Obchodníci a prodejci



Chirurgové



Píšící novináři



Policisté



Duchovní



Šéfkuchaři



Úředníci



Když se dostanete do blízkosti takového člověka, což bývá hlavně v práci, ale někdy i v soukromém životě, jedinou klid zachovávající možnou cestou je od něj utéct co nejdále.

Psychopata nenapravíte ani nepřevychováte. A jediný, komu bude ublíženo, budete vy. Abyste se tomu vyhnuli, musíte psychopaty správně odlišit od ostatních lidí. Tady je malý návod.

Manipulace a lež

Psychopati se snaží dostat ke svému cíli pomocí ostatních lidí. Aby jim sloužili, nalžou jim cokoli. „Zkoumal jsem na 160 psychopatů a naprostá většina z nich nepůsobila ani trochu odpudivým dojmem. Naopak. Byli příjemní, milí, zdvořilí a sympatičtí,“ vypráví psycholog a bývalý policista Matthew Logan.

„Vědí, jak si lidi omotat kolem prstu. Moc dobře poznají, kdo na co reaguje. S někým se musíte bavit o rodině, jiného pozvat na pivo. To všechno oni klidně udělají, ale nikoli z přátelství – jen proto, aby měli dalšího otroka,“ potvrzuje to i autorka psychologického blogu Suzanne Kane.

Proto mohou na každého působit jinak. Pro jednoho jsou boží taťuldové od kupy dětí, pro jiného hřebci neustále na lovu. Každému ukazují jinou tvář a mnoho lidí o nich mluví jako o extrémně okouzlujících jedincích.

Umí číst v lidech

Mezi psychopaty je překvapivě poměrně velká spousta amatérských psychologů. Dovedou odhadnout lidi a okamžitě najít jejich slabůstky. Když na to přijde, zvládnou je bez jakékoli výčitky svědomí využít a obrátit ve svůj prospěch, i když tak druhého jedince zničí.

„Většina normálních lidí má v případě, že činí něco nepěkného, černé svědomí. To se psychopatů netýká,“ říká odbornice.

Celebrity vykazující známky psychopatie Tom Cruise (57)

Navenek se pořád směje a mává na lidi. Nemá však žádné přátele. A ti, co ho poznali, o něm mluví jako o pořádném manipulátorovi. Mel Gibson (64)

Je velký samotář, jehož jedinou myšlenkou poslední doby je dělat co největší a nejlepší filmy ze všech. Na ostatní lidi je tvrdý, některé své ženy i bil. Naomi Campbell (50)

I když se umí coby modelka na povel usmívat, nikdo s ní dlouho nevydrží – ať už v práci, nebo v soukromí. Svým podřízeným navíc sprostě nadává.

Naopak psychopati postrádají jakoukoli empatii a city, a to i vůči sobě samým. I vlastní konání posuzují silně rozumově, často až přes míru. Tím pádem si vůbec neuvědomují, jak hluboce mohli někoho ranit na duši.

Jsou zákeřní

Pokud musíte komunikovat s psychopatem, buďte si jistí, že vám jednou ublíží. A bude to pravděpodobně ve chvíli, kdy to budete nejméně čekat. „Oni na takový moment vyčkávají, protože čím níže vás takzvaně skopnou, tím větší z toho mají radost. O to mocnější se cítí,“ říká Suzanne Kane.

Je jim jedno, jak to udělají, a nevnímají ani ohrožení sebe samých. Jednou z vlastností psychopatů totiž je, že necítí žádný strach. Pro všechno, co dělají, mají logické vysvětlení, kterému sami věří. A díky tomu se cítí neporazitelní. Nedokážou si představit více cest nebo způsobů řešení situace. Pro ně existuje jenom jedna cesta: ta jejich.

Hypnotizují vás

Pokud na vás psychopat mluví, cítíte se většinou jako mimo své tělo. Největší jejich zbraní je přesvědčivost. Většina z nich se vám dívá přímo do očí a neuhne ani o píď, jako by vás chtěli uhranout. Tím se snaží dát všemu, co vypráví, mnohem větší důraz.

„Na druhou stranu je malé procento těch, kteří se vám do očí opravdu vůbec nepodívají a naopak si jedou to svoje a je jim jedno, co na to říkáte. Je jich méně, ale dost jich najdete třeba mezi politiky. Opakují sice svou pravdu, ale když jde do tuhého, uhnou očima,“ upozorňuje Matthew Logan.

Je tedy velice těžké člověka s takovými vlastnosti poznat a držet se od něj dál. Na první pohled nevypadá nijak nebezpečně a většinou nenosí u sebe ani střelnou zbraň. Nevyléčitelně vás zranit umí i tak. A často to bolí ještě víc.