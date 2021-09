Slova sociopat nebo psychopat jsou v dnešní době užívaná často, i v případech, kdy s realitou nemají nic společného. Jak tedy poznáte, že jste se opravdu potkala se sociopatem?

Typické znaky pro tuto skupinu lidí jsou absolutní bezohlednost a bezcitnost. Jediné, co je zajímá, aby prosadili své zájmy a názory. Když se to nedaří, neštítí se agrese. Tento typ člověka nemá problém ublížit, což poznal nejeden nešťastný známý či kolega. Sociopaté nerozlišují mezi dobrem a zlem, a tak rozhodně netrpí výčitkami svědomí, když vám, třeba u šéfa, pěkně „zatopí“.

Jestli někdo krásně zapadá do příběhu o zlém doktoru Jekyllovi a hodném panu Hydovi, jsou to právě sociopaté. Své partnery nebo kolegy na začátku okouzlí bezchybným chováním, dokonale zahranou empatií a ochotou vyslechnout váš názor. Když mají jistotu, že vás „mají na lopatě“, jejich chování se zásadně změní. Z okouzlujícího jedince je potměšilý, záludný lhář.

Právě lhaní jde totiž sociopatům opravdu skvěle. Dokážou bez mrknutí oka vymýšlet lži jako na běžícím pásu, a než vám dojde, že to vše nějak nesedí, chvilku to trvá. S pamětí na tom sociopaté moc hvězdně nejsou, a tak je otázkou času, kdy se do svých výmyslů zamotají a vám dojde, že proti vám nestojí sympaťák jako na začátku, ale problematický jedinec.

Dalším typickým rysem je pocit nadřazenosti. Sociopaté žijí s pocitem, že jsou nade všemi, že jsou výjimeční a svět nedokáže jejich kvality ocenit. Je tedy možné, že je pocit vlastní důležitosti dostane až do střetu se zákonem, protože se neštítí vzít si nebo různými cestami získat to, co jim »po právu« náleží.

Pokud jste se k sociopatovi dostala blíže, než je vám milé, třeba v pracovním kolektivu, nebo s ním dokonce žijete a jeho pravou tvář s hrůzou odhalujete, vězte, že základem toho, abyste srážku s někým podobným „přežila“, je neodkrýt své pocity. Je nutné zachovat zdání, že se nebojíte, protože jakmile vycítí sociopat strach, je zle.

Je hodně důležité, abyste se takovému člověku nesvěřovala s drobnostmi ani většími věcmi ze své minulosti, protože je ochoten okamžitě je použít proti vám.

Když sociopaté vidí, že se jejich plány nedaří tak, jak si předsevzali, přecházejí do nátlaku. Pokud k něčemu takovému dojde, jediná cesta, jak „vyhrát“, je nenechat se zatlačit do kouta. Úplně nejlepší je jít do konfliktu, ukázat, že se nenecháte zastrašit.

Takového jednání se tento typ lidí bojí, pokud jste se potkali v práci, obvykle se bude snažit zaměřit pozornost na někoho jiného a vás nechá být.

Psychologové také radí: pokud se dostanete do hledáčku sociopata, kryjte si záda, jak je to jen možné, tedy schovávejte si veškeré e-maily nebo sms zprávy, které od něj dostanete, pravděpodobně je využijete za nějakou dobu, až budete dokazovat, na čí straně je pravda.