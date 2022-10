„Firmy si začaly uvědomovat, že potřebují lídry, kteří se nevyhýbají konfrontaci a umějí dělat obtížná rozhodnutí,“ říká mediátorka Miroslava Škubalová. Její následující doporučení vám mohou pomoci konflikty řešit efektivně nebo jim zcela předcházet.

Vytvářejte pozitivní komunikaci

Nejlepší strategií, jak řešit pracovní konflikty, je předcházet jim. Snažte se vytvářet pozitivní komunikaci a vztahy se svými kolegy. Objevujte společné zájmy. Věci, které vás spíše spojují, než rozdělují. Týmy, které mají vybudované pozitivní vztahy, mnohem lépe zvládají řešení konfliktních situací.

Řešte konflikty včas

Neshody mají svůj vývoj, a pokud se řeší zavčasu, máte naději, že budou mít i pozitivní výsledek. Čím déle se konfliktní stav neřeší, tím více problémů nám daná situace může přinést v budoucnu.

Miroslava Škubalová (34) Vystudovala obor Právo a právní věda na Masarykově univerzitě v Brně. Je certifikovanou mediátorkou Asociace mediátorů ČR. V rámci projektu Český mediátor se věnovala rozvoji a popularizaci mediace v České republice. Na podporu těchto témat vytvořila a spoluorganizovala konference Business & Mediace a Efektivní komunikace. V rámci GrowJOB Institute se věnuje převážně komunikaci, řešení konfliktů a leadershipu. Aktuálně s pracovními týmy nejčastěji řeší interní komunikaci a předcházení konfliktům. Na dané téma spolupracuje s předními českými a zahraničními společnostmi.

Naslouchejte

V konfliktu je naším instinktem bránit se, bránit svůj pohled na věc a útočit. Nechte druhou stranu, aby se vyjádřila. Zkuste pochopit její pohled a argumenty. Požádejte druhou stranu o totéž a vysvětlete jí, jak situaci vnímáte vy.

Hledejte podstatu

Mnoho pracovních sporů má zcela jiný původ, než se zdá. Lidé často mluví o tom, co chtějí, ale nikoli o tom, proč to chtějí. Hledejte hlubší podstatu daného problému. O co v dané situaci opravdu jde. Co je spouštěčem.

Neřešte neshody sami

Pokud se spor vyostřuje, vyhledejte pomoc. Zaměstnanci většinou situaci zhorší, když se ji snaží řešit sami. Lidé mají tendenci rozpory eskalovat. Obraťte se na manažera nebo někoho, komu důvěřujete, že problém zvládne vyřešit důvěrně a efektivně.

Vsaďte na conflict management

V 70. letech Američané Kenneth Thomas a Ralph Kilmann identifikovali pět hlavních stylů řešení konfliktů podle toho, do jaké míry chtějí lidé uspokojit zájmy své a do jaké míry zájmy druhé strany. Takzvaný conflict management pomáhá ujasnit si, jak problémy řešit rozumně, spravedlivě a efektivně. Určité situace a určití lidé potřebují různé přístupy.

Využíváte často dohodu, jdete spíše na kompromis, ze sporů utíkáte, radši se přizpůsobíte, anebo si vždy prosazujete svou? Právě o těchto přístupech je conflict management.

Poznejte své naučené konfliktní chování

Jak reagujete v konfliktních situacích vy? S kým máte nejčastěji spory? Ohledně jaké záležitosti? Opakují se? Pochopit své naučené vzorce chování je základem úspěchu. Pokud znáte svoje reakce, dokážete je postupem času měnit a tím mnoha konfliktním situacím předcházet.

Pracujte se svými emocemi

Je důležité mluvit o emocích prožívaných při střetu na pracovišti. Vyjádření pocitů může druhé straně pomoci pochopit, jak situaci vnímáte a jak ji prožíváte. Práce s vlastními emocemi je podstatou zvládání sporů. Zkuste se sami sebe zeptat: Jaké emoce mě nejčastěji ovládají? Jak s nimi pracuji? Co mi konkrétně pomáhá? Jak pracuji se strachem, vztekem a jinými emocemi v konfliktu?

Využijte vzájemné odlišnosti

Využijte odlišného pohledu stran na danou situaci. Jsou zde nějaké výhody, které jsme přehlédli? Na základě jiného úhlu pohledu můžeme dojít ke společnému řešení, které povede k vzájemnému prospěchu.

Zaměřte se na problém, nikoli na lidi

Lidé vnímají spory zcela odlišně, ze svého individuálního pohledu. Každý věří, že „má pravdu“ a ten druhý „se mýlí“. Proto je důležité se zaměřit na danou situaci. Jak ji řešit a jaký může mít její vyřešení přínos.