Ženy za hranicí normálnosti. Nejen u nákupu a úklidu zařazují zpátečku

Pochopit souvislosti, získat nadhled a posunout se – to je návod terapeutky a koučky Marcely Rešlové, jak se vybabrat nejen z shopaholismu, emočního přejídání, obsedantního uklízení a závislosti na lásce.

Kde leží hranice normálnosti, za níž už se běžné věci jako nákupy, úklid, láska a jídlo stávají problémem?

Vymezení toho, co je normální a co už ne, je komplikované. Můžeme se na to dívat jako na odchylku od statistické normy. Nebo kulturně-společenské normy, tedy toho, co přijímá společnost. A samozřejmě naší subjektivní normy. Často se uplatňuje přístup, že vše, co ohrožuje blaho jedince, je již nenormální. Co se týče drobných posedlostí a úchylek, je hranice velmi tenká. Pokud řeknete „večer neusnu, dokud neuklidím linku a špinavé nádobí“, budu zkoumat, zda jde o součást psychohygieny a rituál ukončení dne, nebo je to posedlost, která omezuje vaše zdravé fungování. Problém je, když tyto posedlosti vítězí nad zdravým rozumem, ovlivňují emoční prožívání, rozhodování a schopnost ovládat své chování.

Vypozorovala jste ve své praxi nějaké konstelace, kdy ženy do takových potíží spíš padají?

Rizikovým obdobím bývají větší životní změny. Nejčastěji ty vyvolané vnějšími událostmi, jako například úraz, nemoc v rodině, změna zaměstnání, stěhování. Dále změna rolí, typicky matka na mateřské, končící sportovkyně, nová pozice v zaměstnání. A pak samozřejmě vnitřní biologické či psychické procesy – těhotenství, potrat, klimakterium, vnitřní konflikt.

Zajímají mě ty psychické procesy. Se kterými se konkrétně v těchto případech nejčastěji setkáváte?

Shopaholismus, emoční přejídání či obsedantní úklid jako následek a způsob, jak se vyrovnat s psychickou nerovnováhou nebo formou neurózy – s akutní reakcí na stres, úzkostí, panickou poruchou, fobií či obsedantně-kompulzivní poruchou.

Mají ženy potíž si přiznat, že potřebují pomoct?

To je individuální. Přímo ženy často přicházejí na terapii, když si s problémem samy nevědí rady, daná situace obtěžuje je nebo jejich okolí. Stále více se však setkávám s přístupem, že žena, která vyhledá pomoc, to dělá pro sebe. Necítí se, že by selhala, ale že hledá průvodce a podporu.

Jak taková terapie probíhá?

Samozřejmě se ptám, proč klient přišel. Ale taky, co by si chtěl odnést. Používám integrativní psychoterapii s prvky Gestalt terapie a koučinku, což znamená, že kladu otázky a klient v sobě hledá odpovědi. Protože já je neznám. Můžu dát doporučení, sdílet to, co obecně funguje a pomáhá, ale každý člověk je originál a má své jedinečné prožívání, na které je on sám odborníkem. Moje role je průvodcovská, aby se ve své situaci lépe zorientoval. Já mu držím záměr a pole. Můžete si to představit jako jakési rozplétání zamotaného klubíčka a následné tkaní požadované tapisérie s důrazem na to, jak se u toho dotyčný cítí a co prožívá.

Co když za vámi přijdu konkrétně s tím, že nezvládám míru jídla, úklidu, nákupů nebo lásky?

Co se týče drobných posedlostí, vedle rozmotávání klubíčka bychom společně hledaly i to, co vám to které konkrétní jednání dává. Kdy a proč jste s takovým chováním začala a jak přesně vás uspokojuje. Toto poznání totiž vede k uvědomění si svých skutečných potřeb a zodpovězení otázky, zda to je pro vás funkční strategie, či nikoli. S těmito zjištěními se pak dá pracovat dál.