S hadrem a koštětem ke štěstí. Proč úklid prospívá duši i tělu

Slunce zasvítilo do našich domovů a jako každoročně odhalilo, co jsme dělali v zimě. Seděli v křesílkách s mobilem v ruce a občas „sjeli“ nějaký seriál v televizi, že? Kdo celou zimu poctivě udržoval byt jako klícku, budiž pochválen. My ostatní pojďme vzít do rukou hadry a košťata. Úklid je totiž blahodárná činnost pro tělo i duši.