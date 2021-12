Teprve až si dovolíme „hloupé“ emoce, budeme sami sebou, říká koučka

Vánoce jsou za dveřmi a zejména pro ženy to často znamená jen stres, když si představí, co všechno „musí“. Dá se s tím pocitem nějak pracovat?

Zkusme se letos na Vánoce podívat trochu jinak. Stres a shon vychází z našich perfekcionistických a většinou zbytečných požadavků na to, jak mají dokonalé Vánoce vypadat. Zbavte se přesvědčení, že je tyto představy nutno do puntíku realizovat. Co se povede, to se povede. A naopak. Ukliďme raději v sobě, abychom mohli prožít to, co skutečně chceme a co očekáváme.

Mnohým rodičům a prarodičům slouží děti jako odůvodnění nebo povolení užít si nějakou radost, chovat se „dětsky“.